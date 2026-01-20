中國新駐英大使館選址原是皇家鑄幣廠　2018年花費近27億元購得

英國政府周二（1月20日）批准中國在倫敦興建新大使館。早在2018年，中方就以2.55億英鎊（約26.8億港元）的價格，買下倫敦塔（Tower of London）附近的原皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）地皮，計劃將其改建為中國駐英大使館新址。但由於英方拖延，新建大使館的決定最終拖足逾7年才獲批准。



路透社報道，中國目前駐英大使館位於倫敦馬里波恩區砵蘭坊街（Portland Place）。但中方官員表示，由於現大使館空間較小，且需分散使用倫敦多棟建築物來承載科學、國防、文化及簽證服務等官員的工作，因此需要一座新駐英大使館。

新駐英大使館地點毗鄰泰晤士河和倫敦金融城。其前身倫敦皇家鑄幣廠於1810年開始於該地點進行鑄幣工作，直到1975年宣布鑄幣業務結束。

2026年1月17日，英國倫敦，原倫敦皇家鑄幣廠外觀，該地址擬建一座新中國駐英大使館。（Reuters）

2018年5月，英國房地產投資公司Delancey與LRC宣布，將原皇家鑄幣廠這塊永久產權地皮賣給中國。

中國2021年6月向倫敦東部的Tower Hamlets議會提交該地皮的重建計劃，概述中方將如何建造一座佔地為60萬平方英呎、中國在歐洲最大的大使館。根據中方計劃，新大使館將包括足夠的辦公空間、外交官和工作人員的住房，以及商業、領事服務、教育和文化中心。

2024年9月24日，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在利物浦舉行的工黨年度大會上發表講話。（Reuters）

7年以來，雙方一直無法推進新大使館計劃，直到2024年工黨領導人施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）贏得大選後，中國重新向英地方政府提交規劃申請，如今最終通過。