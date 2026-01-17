日本熊災｜觀光廳發布最新熊出沒警告象形圖　籲遊客勿餵熊

鑑於日本各地仍持續發生多宗熊襲擊事件，日本觀光廳近日製作象形圖示，用以告知包括海外遊客在內的所有遊客，禁止靠近餵食熊隻及隨意棄置垃圾。



日本共同網報道，觀光廳與環境省合作共製作三個圖示：「請勿餵食熊」、「請勿亂丟垃圾」和「請勿靠近熊」。這些圖標可從觀光廳網站下載，供地方政府和企業用於標誌、海報和其他宣傳資料。

日本熊出沒：圖為日本觀光廳與環境省合作製作三個圖示，分別為「請勿餵食熊」、「請勿亂丟垃圾」和「請勿靠近熊。（觀光廳 截圖）

觀光廳表示，「我們希望這些圖示張貼在熊可能出現的旅遊景點，以幫助確保遊客的安全。」

據環境省稱，去年4月至11月期間，日本全國共報告逾4.7萬宗亞洲黑熊出沒事件，是過去最高紀錄2023年度的約兩倍。北海道的棕熊包含在內的捕獲數量也達到了最高的1.27萬頭。

日本熊出沒：圖為2025年10月29日，北海道北部的苫前町有一隻重約400公斤的棕熊現身，並在陷阱附近徘徊。（北海道新聞 截圖）

新年伊始，日本北海道及東北地區亦持續出現熊異常出沒事件，並發生與車輛碰撞、損壞玻璃等危害事件。專家分析情況可能與食物短缺導致熊無法正常進入冬眠有關，當地警方呼籲民衆保持警惕。