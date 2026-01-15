北海道暴雪｜風速曾接近颱風等級　遊客如雪中洗澡：臉被打得太痛

「日本」近期遭極端低溫侵襲，「北海道」13日出現猛烈暴風雪，「札幌」市區積雪嚴重，「新千歲機場」能見度驟降至100米以下，多架航班停飛，部分旅客滯留長達6小時！台灣旅客形容走在路上像在雪中洗澡，臉被雪打到太痛了。



日本近期遭遇極端低溫侵襲，北海道於13日出現猛烈暴風雪，札幌市區積雪嚴重，民眾行走困難，交通大受影響。新千歲機場能見度驟降至100米以下，多架航班停飛或延誤，部分旅客滯留機場長達6小時。同日，成田機場也因強烈側風導致航班劇烈搖晃，多架班機被迫轉降其他機場。

日本北海道暴雪，走路像雪中洗澡，其中札幌車站大亂，往小樽車延逾1小時。（cooper_1431_）

北海道遭極端天氣 交通系統大受影響：

台灣旅客分享在札幌的親身經歷，形容暴風雪來襲時，走在路上就像在雪中洗澡，原本從運河步行至車站僅需15分鐘的路程，因大雪紛飛竟耗費近半小時才能抵達。台灣旅客黃小姐表示，大家基本上都是走到一半先躲起來，因為臉被雪打到真的太痛了，但眼睛一定要露出來看路。

札幌車站也因暴風雪陷入混亂，大批旅客擠在大廳等待。黃小姐原本預定17時30分的火車指定座席，最終延誤一個半小時才終於抵達，往小樽方向的列車更是誤點1小時起跳，月台上擠滿等車的旅客。

北海道二世古滑雪場同樣遭遇惡劣天候，有台灣旅客分享遇到強風，車子裏整台車都在晃動，纜車更是搖晃了40分鐘才抵達目的地，甚至有人暈車嚴重，一進餐廳就開始嘔吐。

新千歲機場方面，有民眾因暴風雪滯留長達6小時，半夜才抵達札幌市區。另有旅客原定下午4時的班機返回香港，因大雪無法起飛而延誤5個小時。機場能見度下降至100米以下，JR列車也有部分停駛狀況。

成田機場同樣受到惡劣天候影響，有台灣民眾於13日早上搭乘長榮BR198班機前往成田，但飛機下降時整架飛機都在劇烈搖晃。搭乘華航的旅客也形容成田的強風就像在東京甩尾，側風強度令人難以置信。旅遊達人傑西大叔指出，當日風速已經接近颱風等級，再高一點點的話，地面作業就必須要暫停。

受暴風雪及強烈側風影響，13日當天多架航班從成田機場轉降其他地點，虎航也有航班轉降至仙台。儘管天候因素嚴重影響旅客行程，所幸旅客們最終都平安無事。

