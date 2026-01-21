丹麥首相：主權邊界不容談判　將做好貿易戰準備

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）1月20日在國會接受質疑時表示，在自治領土格陵蘭問題上，丹麥不會在主權、邊界等問題上談判，將做好貿易戰準備。她又警告，貿易戰將會導致大西洋兩岸就業崗位減少。



圖為2026年1月13日，格陵蘭島自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）與丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）共同會見記者。（Reuters）

另外，格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在首府努克舉行記者會。他表示，格陵蘭島必須繼續與丹麥合作，並且正與歐盟和其他盟友保持良好的對話， 「我們仍在努力加強合作」。

在談到當前局勢時，尼爾森表示，美國動用武力的可能性不大，但也不能完全排除，「我們當然必須做好準備，這是負責任的做法，即使我們預計不會發生這種情況」。

他還表示，格陵蘭必須為所有可能的情況做好準備，「即使是那些我們認為不太可能發生的事情，也必須做好應對，一切皆有可能」。他再次強調，任何軍事行動都將產生深遠的影響，遠遠超出格陵蘭。