美財長貝森特：儘管格陵蘭危機持續　美歐關係「從未如此緊密」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周二（1月20日）在達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇年會期間稱，儘管格陵蘭危機持續，美歐關係「從未如此緊密」，敦促貿易夥伴「深呼吸」，讓特朗普政府因格陵蘭引發的關稅大戰緊張局勢「自行消散」。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前周六宣布2月起對來自八個聲援丹麥及格陵蘭的歐洲國家商品徵收10%進口稅。特朗普堅稱，接管格陵蘭島是為抵禦中俄潛在威脅。此「搶島言論」引發歐洲憤怒與一系列外交活動，各國考慮反制措施。

這張攝於2025年1月7日的照片中，可以看見美國國旗與格陵蘭島的旗幟。（Getty）

據悉，當前歐盟有三種主要的經濟工具可以用來向華盛頓施壓：報復性關稅、暫停美歐貿易協定，以及首次啟用「貿易火箭筒」（歐盟反脅迫工具的非正式名稱）。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦私訊特朗普，建議在達沃斯論壇結束後，七國集團本週在巴黎舉行七國集團會議，冀盟友見面商議，調和局勢。

特朗普還發布一些經篡改的挑釁圖片，展示美國「佔領」格陵蘭島和加拿大。近幾日，數千格陵蘭島居民遊行抗議，格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）稱關稅威脅不會改變固有的立場。