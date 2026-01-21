馬克龍斥美國企圖削弱和控制歐洲　特朗普稱不會出席巴黎G7會議

針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為奪取格陵蘭，揚言向歐洲盟國加徵關稅，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）1月20日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上說，法國和歐洲不會「被動地接受強權法則」，否則將導致各國「淪為附庸」。他強調，「我們更喜歡尊重而不是霸凌，我們更傾向法治而不是暴行」。據指出，馬克龍已邀請特朗普出席22日在巴黎召開七國集團（G7）首腦緊急會議，但特朗普20日於記者會上表明不會出席。



圖為2026年1月20日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，旁為瑞士聯邦主席帕姆蘭（Guy Parmelin）。（Reuters）

馬克龍表示，儘管世界正朝著「無規則」的方向發展，但歐洲仍將繼續捍衛領土主權和法治。他批評，美國迫使歐洲最大程度讓步，並公然企圖削弱和控制歐洲，這不可接受。

馬克龍稱，美國的這些做法「與無休止累積的新關稅相結合」，從根本上來說是不可接受的，尤其當這些關稅被用作侵犯領土主權的手段時。他強調，法國和歐洲致力於維護國家主權和獨立，並恪守聯合國憲章。他呼籲增強歐洲自主權，捍衛多邊主義。

馬克龍又稱，在特朗普企圖吞併格陵蘭島的背景下，北約（NATO）現在是一個「被削弱的機構」。他說，希望法國今年擔任七國集團（G7）輪值主席國期間，能將G7峰會打造成一個「坦誠對話」和「合作尋求解決方案」的平台。

馬克龍在演講時戴著太陽眼鏡，愛麗舍宮稱是由於其眼睛微絲血管破裂。