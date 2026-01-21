以色列拆除聯合國近東救濟工程處辦公地　古特雷斯及多方譴責

巴勒斯坦外交和僑民事務部、約旦外交部、沙特阿拉伯外交部於1月20日發表聲明，譴責以色列強拆聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA，簡稱近東救濟工程處）辦公地，要求制止「強拆」行動，保護難民救濟機構。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）同日透過發言人發表聲明，「以最強烈的言辭」譴責以方行動。



2026年1月20日，以色列軍隊拆除聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）辦公地。（Reuters）

巴方在聲明中說，此次針對近東救濟工程處的蓄意升級行動極其危險，其本質是有計劃地削弱該機構的職能與使命，企圖破壞巴勒斯坦難民的國際保護體系，侵犯難民不可剝奪的各項權利。

同日，哈馬斯發表聲明說，以方強拆行動公然違反國際法和國際準則，反映出以方前所未有的傲慢態度，是對聯合國及其下屬機構、國際社會的蓄意蔑視。聲明呼籲國際社會廣泛而堅決地譴責這一行徑，並立即採取行動阻止以方強拆。

約旦外交部發聲明中強調，近東救濟工程處在服務巴勒斯坦難民方面，發揮著至關重要且不可替代的作用，呼籲國際社會承擔法律和道義責任，阻止以方行為，並提供必要的政治和資金支持。

沙特阿拉伯外交部在聲明中表示，沙特反對以色列違反國際法和人道法準則的行為，要求國際社會承擔起責任，制止以色列持續針對國際救援組織實施的「犯罪行徑」。

近東救濟工程處成立於1949年，主要負責向生活在約旦河西岸、加沙地帶以及約旦、敘利亞和黎巴嫩的巴勒斯坦注冊難民提供人道主義救助、教育和醫療等服務。以色列議會2024年10月通過法案，禁止近東救濟工程處在以境內開展活動，相關法案於2025年初正式生效。