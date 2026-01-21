加拿大總理卡尼呼籲中等強國團結　抵制超級大國脅迫

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在瑞士達沃斯說，世界中等強國必須團結起來，以抵制來自侵略性超級大國的脅迫。他還說，加拿大強烈反對美國以關稅手段來推進收購格陵蘭島的目標。



綜合彭博社和路透社報導，卡尼星期二（1月20日）在達沃斯舉行的世界經濟論壇2026年年會指出，近期發生的事件表明，以規則為基礎的國際秩序實際上已經死亡，這意味着加拿大和其他國家別無選擇，必須建立新的聯盟來對抗世界大國的施壓和恐嚇。

卡尼並沒有在演說中直接點名美國總統特朗普（Donald Trump）。

卡尼說：「加拿大強烈反對因格陵蘭島問題而徵收關稅，並呼籲各方開展重點對話，以實現我們在北極地區安全與繁榮的共同目標。」

美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發布圖片，展板上的地圖顯示，加拿大及格陵蘭均屬於美國。（Truth Social@realDonaldTrump圖片）

他強調，加拿大堅定地支持格陵蘭島，稱這個自治領地和丹麥擁有「決定格陵蘭島未來的獨特權利」。

卡尼呼籲各國共同投資於威懾力量，在強權國家利用經濟和軍事實力強加自身意志的時代，中等規模國家間建立一種新的合作架構，可以作為最後一道防線。

卡尼說：「別再把『以規則為基礎的國際秩序』掛在嘴邊，就好像它還能發揮作用。我們得認清當前的體系，這是一個最強大國家利用經濟一體化作為脅迫武器來追求自身利益的時代。』

卡尼在達沃斯講話的前一天，特朗普在社交平台發佈手持美國國旗登上格陵蘭島的圖，稱要控制格陵蘭的目標「沒有回頭路」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

