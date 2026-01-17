加拿大調降對中國電動車關稅　卡尼：將為加方帶來更多好處

加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪華，1月16日會晤中國國家主席習近平。雙方達成初步協議，加方將給予中國電動車每年4.9萬輛的配額，配額內享受6.1%的最惠國關稅待遇，配額數量將按一定比例逐年增長。卡尼當日稍後出席晚宴時表示，相關安排將為加拿大人民帶來更多好處。



新華社16日報道，卡尼在晚宴中發表講話，稱中國在電動汽車領域的實力舉世矚目、毋庸置疑。中國的電動汽車兼具性價比、能效與創新優勢，在全球首屈一指。

2026年1月16日，中國北京，中國國務院副總理何立峰與加拿大總理卡尼（Mark Carney）共同赴晚宴前會面。（新華社）

卡尼指出，加拿大為了打造具有競爭力的本土電動汽車產業，要向中國學習並開展合作，與中國協同共建供應鏈。這將充分釋放雙方合作潛力，並降低加拿大人民消費成本。

他坦言，中加兩國的雙邊關係過去數年確面臨諸多挑戰，但面對全球性變革和不確定性，沉溺過去不是應對之策，應以此訪為契機，共同推進構建新型戰略夥伴關係。

卡尼認為，該關係有利於雙方充分發揮各自優勢，促進更大程度的穩定、安全、可持續發展和繁榮，開闢一條惠及兩國人民的嶄新道路。卡尼說：「加中關係已經翻開了新的一頁，我邀請各位從現在開始，共同書寫新篇章。」

2026年1月16日，中國北京，加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪華期間出席晚宴並發表講話。（Reuters）

有份出席晚宴的中國國務院副總理何立峰致辭時，稱中加雙方應在兩國領導人達成的重要共識戰略引領下，堅持互相尊重、和平共處、合作共贏、相互成就，共同推動雙邊經貿關係穩定、健康、可持續發展。

他強調，中國正堅定不移擴大高水平對外開放，不斷發展新質生產力，願意與包括加方在內的世界各國共創合作新局面。