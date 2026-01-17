卡尼訪華｜加拿大「出軌」？一句話刺痛華盛頓

不顧美國反對，訪華的加拿大總理卡尼（Mark Carney）決定，油菜籽換電動車，中國電動車進入加拿大關稅稅率將降回 6.1%最惠國關稅稅率，這恢復到了貿易摩擦前的水平。這其實是「果」，重要的是「因」———卡尼當着中方的面，說了一句話。他表示，「世界已經發生了巨大的變化」，他相信中加兩國的「外交進展和夥伴關係」，將會為「新世界秩序」奠定堅實的基礎。



要知道，美加關係可不是一般的關係，兩國在安全、軍事、情報、社會等方面的綁定，遠超美國和其他盟友——結果，這麼一個盟友，當着美國「最大戰略對手」的面，說加拿大願意迎接「新世界秩序」。通俗一點理解，這就是「出軌」啊！最關鍵的是，加拿大這個「出軌」行為，不但合理，而且完全符合加拿大的國家利益。卡尼這趟訪華，真正刺痛華盛頓神經的，並不是某一個具體協議，而是他背後的時代判斷。

2026年1月16日訪華期間，加拿大總理卡尼在北京日壇公園會見傳媒（Reuters）

原來的美加關係，是舊時代的「化石」。很多人提到加拿大，第一反應就是「美國的小跟班」。這話雖然難聽，卻是事實。巨個通俗的例子，北美防空司令部（NORAD）是甚麼？就是美軍和加軍混編、但指揮權高度美國化的機構。美國的雷達、預警、指揮系統，直接覆蓋加拿大本土；美國要防空，加拿大必須配合；美國要升級系統，加拿大必須掏錢。經濟層面也是如此，加拿大對美貿易依存度長期在70%以上，能源賣給美國、汽車產業嵌入美國供應鏈、農產品看美國臉色。只要白宮一拍桌子，加拿大國內立刻跟着抖三抖。

2025年10月7日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）與加拿大總理卡尼（Mark Carney）在白宮橢圓形辦公室舉行會面。（Reuters）

但這套關係，是建立在「美國穩定、理性、守規則」的前提之上的。可現在的美國，還穩定嗎？特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮之後，加拿大人算是徹底看明白了：關稅可以隨時加，協議可以隨時撕，盟友可以隨時罵，今天叫你兄弟，明天就是「佔我便宜」。

所以，卡尼轉向中國並不奇怪。當然，卡尼說的那些話，如果以為加拿大已經決定「全面向東轉」，那就太天真了。加拿大政界有一個特點：嘴上走在前面，腳步永遠慢半拍。卡尼在北京談「新世界秩序」，更多是一種戰略試探，而不是戰略承諾。

卡尼此舉是在觀察三件事：第一，中國會把加拿大當成「臨時朋友」，還是長期合作對象？第二，中加合作的空間，能不能在不觸怒美國的情況下逐步展開？第三，中國有沒有意願、也有沒有能力，在更大範圍內承擔「穩定器」的角色？所以對卡尼的態度，沒必要過度感動。這不是投靠宣言，更像是一份「風險對沖方案」。但是連加拿大這種「體系優等生」，都開始做風險對沖了，本身就已經說明問題了。

圖為2026年1月16日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼。（Reuters）

如果把視角拉高一點，就會發現：卡尼的表態，並不是一個孤立事件，而是一個趨勢節點。

單邊主義的破壞力很大，特別是經過特朗普這麼一搞，國際秩序肯定要亂，而且最先亂的，是「跨大西洋同盟」體系。最近幾天，歐洲對格陵蘭島問題的反應，說明這個混亂正在外溢。當然歐洲的反應很廢物，包括丹麥，法國、德國等國都是態度堅定然而動作遲緩。特別是他們整出了一個「出兵保護格陵蘭島」的計劃，英法德和多個北歐國家答應共同出兵，結果7個國家派出了不到40人，這不是糊弄人嗎？但這件事將會迫使歐洲進行自我反思。長期以來，歐洲選擇將自己的安全問題外包，但在動盪時期，危險一下子就來了。而且最大的危險，竟然不是「聞之色變」的俄羅斯，而是「同盟關係堅如磐石、牢不可破」的美國。

事實上，這些年來，類似的信號越來越多：歐洲國家開始反覆強調「戰略自主」，說白了就是不想再被美國牽着鼻子走；中東國家一邊和美國保持關係，一邊主動加強與中國的經貿、安全溝通；拉美、非洲國家更是直接，把中國當成長期穩定合作者來佈局，就算特朗普拿出了「唐羅主義」，北美的加拿大、南美的巴西甚至阿根廷，都沒打算遵守……

這些國家有一個共同點：它們不想「反美」，而是「去單一依賴」。越來越多國家意識到，美國不再是確定性來源，反而變成了巨大的風險因素。尤其是這些質疑，很多都不是來自所謂的「反美」陣營，而是那些長期嵌入美國安全體系的國家，當他們開始系統性評估來自美國的風險，足以證明單邊主義已經開始反噬美國。

加拿大總理卡尼訪華，2026年1月16日到訪北京日壇公園（Reuters）

並且在他們的選項裏，中國幾乎是必選項！中國的國際地位和形象，很大程度上，是美國襯托出來的。美國提供的是「服從換保護」，中國提供的是「合作換發展」。在世界越來越亂的情況下，越來越多國家開始意識到：能出來主持大局的，必須是最穩的那個。可以說，卡尼的這番話，說出了很多人的心裏話。