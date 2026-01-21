碧咸首開腔回應大仔布魯克林指控：「須讓孩子犯錯」

英國足球名宿碧咸（David Beckham）的長子布魯克林（Brooklyn）日前無預警下發聲明宣布絕不與家人和好，並趁機大數父母的不是。碧咸1月20日在CNBC財經節目《Squawk Box》直播中首次開腔，稱「允許孩子犯錯，有時也必須讓孩子犯錯。」



碧咸周二被主持人直接問及對長子的看法時，他即巧妙地避開話題，只表示自己一直以來都關注討論社交媒體以及它所帶來的力量。他說：「無論係好和壞，社交媒體都有可能帶給孩子威脅，特別係對我的子女。」他續說：「孩子總會犯錯，但他們是允許犯錯的，這就是他們學習的方式，你必須讓他們犯一些錯。」

碧咸長子布魯克林聲明原文：

就在此次採訪的數小時前， 26歲的布魯克林（Brooklyn Beckham）在Instagram發布了一份長達6頁的聲明，堅稱無意與家人和解，並表示這是「生平第一次」維護自己。

碧咸一家合照未見長子布魯克林的身影（Instagram@davidbeckham）

布魯克林與31歲妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz），近幾個月刻意缺席所有重要家庭聚會，包括碧咸的50歲生日派對。

碧咸長子布魯克林與他的妻子妮寇拉Nicola Peltz（Instagram@brooklynpeltzbeckham）

此前不久，碧咸在達沃斯（Davos）世界經濟論壇上被天空新聞（Sky News）問及兒子對家庭的「爆炸性抨擊」時，面紅耳赤並迅速轉身離開。據《每日郵報》（Daily Mail）報道，有人問及「是否對家族事務被公開曝光感到失望」，他亦拒絕回應。