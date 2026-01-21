英國批准中國興建倫敦新大使館　附近居民眾籌173萬擬提司法覆核

英國政府1月20日（周二）宣布，批准中國在倫敦興建在歐洲最大的大使館。據英媒報道，針對政府批准在倫敦市中心皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址新建一座中國「超級大使館」的決定，附近居民隨即發起網上眾籌，在一日之內，已籌得約16.5萬英鎊（約173萬港元），他們計劃就興建大使館決定提出司法覆核（judicial review）。



據英國《天空新聞》（Sky News）報道，這座備受爭議的大使館曾因各種原因遭到英國民眾反對，包括其可能被用作間諜基地、附近敏感的金融電纜可能被截取，以及大使館外可能舉行反華示威抗議活動等。

然而，在經歷三次延誤之後，由施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）領導的工黨政府最終批准了，這塊位於倫敦塔附近皇家鑄幣廠庭院的地皮的規劃許可。

2025年11月22日，南非約翰尼斯堡，二十國集團（G20）領導人峰會舉行當日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在一間酒店接受天空新聞的採訪。（Reuters）

在這項計劃獲得批准後，施紀賢將有望成為自2018年文翠珊（Theresa May）以來，首位訪華的英國首相，預料他將於本月底前訪華。

據報道，在皇家鑄幣廠舊址興建中國大使館的決定因國家安全問題而遭到社運人士、當地居民和其他政黨的猛烈抨擊。

報道指，皇家鑄幣廠附近的居民們準備就這項決定提出司法覆核。該地皮於2018年被中國政府收購，成為其業主。

居民們將強調，在工黨政府於2024年贏得大選之後「介入」規劃審批程序時，他們被排除在外。此前，塔村區市議會（Tower Hamlets Council）曾否決有關興建大使館的申請。

他們的司法覆核將基於以下憂慮：他們擔心會被迫搬離現有家園，以及他們對安全、保障和私隱的憂慮。

英國著名規劃大律師Lord Banner據報已被委託處理此案。據天空新聞了解，此案可能很快就會開庭審理，最快可能在1月底之前。

居民和維權人士對勝訴充滿信心，並認為他們已經發現規劃許可中的一些問題。

皇家鑄幣廠居民協會財務主管Mark Nygate表示：「居民們決心繼續就今日的決定進行抗爭。」

2026年1月13日，英國倫敦，行人撐着傘走過皇家鑄幣廠廣場（Royal Mint Court）舊址，這裏是中國政府計劃興建新大使館的地點。（Reuters）

在本文截稿前，眾籌網站顯示居民協會已籌得165,508英鎊（約173萬港元）。