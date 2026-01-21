日本將迎本季最強寒流　料將連續5天下「警報級」大雪

日本氣象廳與國土交通省1月19日發布緊急公告，預計自21日至25日，日本北部至西部將迎長達5天「警報級」大雪，主要影響新潟、北海道、東北、北陸、近畿等地區，有關部門呼籲民眾避免非必要外出。日媒稱，東京市中心也可能出現「突降大雪」。



青森ATV稱，據稱是本季最強、持續時間最長的強烈寒流正席捲日本，大範圍地區將迎來強降雪。

日本放送協會報道，實際影響20日已開始顯現。截至20日上午11時，北海道已出現強風與降雪，惡劣天氣導致全日空、日本航空、樂桃航空、捷星等航空公司取消超過100趟航班，主要影響往返北海道及東北的航線。

截至周四（22日）上午的24小時內，新潟縣降雪量將達到100厘米，東北和北陸地區為70厘米，近畿地區為50厘米，北海道、關東北部和長野縣為40厘米。之後降水量可能增加。

2026年1月21日，日本全國氣象狀況。（日本氣象廳）

氣象廳指出，預計北陸地區24小時降雪量可能達100厘米，東北地區70厘米。

國土交通省提示，高速公路或預防性封閉，民眾駕車務必使用冬季輪胎，並備妥禦寒及應急物資。