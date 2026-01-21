加拿大總理卡尼：基於規則的舊秩序已終結　一去不復返

當地時間1月20日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）結束對中國和卡塔爾的訪問後，在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演講，宣告「基於規則的舊秩序已終結，且將一去不返」。



卡尼認為「基於規則的舊秩序」（rule-based order）已經結束：

「今天，我將談論世界秩序的破裂、美好故事的終結，以及一個殘酷現實的開始。」

卡尼在演講中表示，當前加拿大和世界都處於「轉折點」——一個大國競爭且大國間地緣政治不受約束的時代。他呼籲「中等強國」團結起來，避免成為大國的「盤中餐」。

卡尼重申加拿大支持格陵蘭（Greenland）、丹麥和北約（NATO）的立場。

美國《紐約時報》注意到，卡尼這番措辭強硬的演講，引發在場全球政商領袖罕見起立鼓掌。

美國政客新聞網（Politico）稱，卡尼在演講中，沒有具體點名美國及美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），但實際上是發起回應美國脅迫的號召。英國廣播公司（BBC）也說，卡尼沒有點名特朗普，但他的言論似乎處處針對這位美國總統。當前，特朗普政府對加拿大和傳統西方盟友發起關稅和主權威脅。

「卡尼是否剛剛暗示了加拿大外交政策方向的巨大轉變？」加拿大廣播公司（CBC）引述分析指出，卡尼稱「基於規則的舊秩序」已經結束，似乎試圖將加拿大定位為中等強國的領導者，遠離美國。

卡尼表示，幾十年來，加拿大等國在「基於規則的國際秩序」下繁榮發展：加入其制度，讚揚其原則、從其可預測性中受益，同時推行「基於價值」的外交政策。

卡尼在社交平台分享其發言：

「恕我直言：我們處於斷裂之中，而非過渡，」他稱，舊秩序已成「虛構」（fiction），「不再奏效」。

在演講中，卡尼稱近年來，某些大國「將經濟一體化用作武器，將關稅用作槓桿，將金融基礎設施用作脅迫工具，將供應鏈當作可利用的弱點。」

據卡尼所稱，世界秩序並非全然失去，他呼籲所有中等大國團結起來，不要互建高牆，而是「建設更大、更好、更強大、更公正的東西」。他警告說：「因為如果我們不在談判桌上，我們就會成為盤中餐。」

卡尼重申，作為北約成員，加拿大堅定不移堅定支持格陵蘭島和丹麥，支持「它們決定格陵蘭島未來的獨特權利」。報道稱，這一表態贏得與會者的熱烈掌聲。

他表示，「加拿大是最早聽到警鐘的國家」之一，即地理位置和歷史聯盟不再保證安全或繁榮。他說，這促使加拿大「從根本上轉變戰略姿態」。

卡尼將加拿大定位為「穩定可靠」的夥伴，提到了最近與中國和卡塔爾達成的貿易與投資協議，以及去年早些時候與歐盟簽署的國防採購協議。

2026年1月20日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在瑞士達沃斯說，世界中等強國必須團結起來，以抵制來自侵略性超級大國的脅迫。(Reuters)

「我們正以開放的眼光進行戰略性廣泛參與，積極面對現實世界，」他強調，為適應地緣政治變化，加拿大現在專注於與其他國家接觸，並基於共同價值觀和利益「為不同問題構建不同聯盟」。

卡尼認為各國應該向前看，緬懷過去的舊秩序不是策略：

他直言：「我們心知肚明，舊秩序不會回來。我們不應為此哀悼。緬懷過去不是策略。（The old order is not coming back. We should not mourn it. Nostalgia is not a strategy.）」

Politico稱，卡尼在達沃斯的演講為此次三國訪問畫上句號。在到達瑞士前，卡尼先後到訪中國和卡塔爾，簽署貿易協議，並與兩國建立「新的戰略夥伴關係」。

路透社提到，在演講結束後的提問環節，卡尼談到中加貿易協議。「這段關係有非常明確的護欄。在護欄之內，在能源、農業和金融服務領域存在巨大的機會，所有這些機會對雙方都有利。」

1月16日，中加簽署了《中國—加拿大經貿合作路線圖》。卡尼在華表態稱，中加關係開始進入新的發展階段，「中國比美國更穩定且可預測」。美國《華盛頓郵報》報道稱，卡尼此行旨在重置深陷困境的雙邊關係，並在特朗普政府關稅和對加拿大主權威脅的背景下，實現貿易多元化。

特朗普重返白宮後，多次威脅將加拿大變為美國的「第51州」，並頻繁揮舞關稅大棒。

最近，特朗普升級威脅，試圖「吞併」加拿大和格陵蘭島的努力變得更加強硬和公開。20日，他在社交媒體上發佈了一張包含加拿大和格陵蘭島的「美國新地圖」。

美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發布圖片，展板上的地圖顯示，加拿大及格陵蘭均屬於美國。（Truth Social@realDonaldTrump圖片）

特朗普的威脅激怒了加拿大人。去年7月，皮尤研究中心的一項民調顯示，59%的加拿大人將美國視為其國家的「頭號威脅」，而只有17%的加拿大人對中國持相同看法。

彭博社此前評價說，卡尼訪華，標誌着加拿大外交政策的轉變，一個「可能的轉折點」。

顯然，不少加拿大人也同意這一觀點。

加拿大前外交官博姆（Peter Boehm）20日告訴CBC，卡尼的最新言論，是自1947年聖洛朗（Louis St. Laurent ，時任加拿大外長）表明二戰後加拿大外交政策方向以來，發表的「最具影響力」的一次外交政策闡述。

「（聖洛朗）當時設定了當時『基於規則』的國際秩序的參數，」博姆稱，「但80年過去了，我們需要換個角度思考，今天的卡尼總理演講就像是宣告了新的開端。」

加拿大前總理馬爾羅尼（Brian Mulroney）的幕僚長、前駐美大使伯尼（Derek Burney）接受採訪時，將卡尼的演講解讀為向美國等超級大國和中等國家傳遞的信息。「我認為，卡尼提出了一個相當清晰的策略，說明我們可以採取什麼措施，以免完全屈從於超級大國的擺佈。」

2026年1月20日，瑞士達沃斯，加拿大總理卡尼（Mark Carney）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會上發表講話。（Reuters）

伯尼稱，即使特朗普卸任，世界不會回到「以規則為基礎」的國際秩序。

他指出：「特朗普用這種『美國優先』的誇張言辭在美國引起了共鳴，這種聲音不會消失。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

