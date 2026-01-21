日本40年債息首突破4%　日債遭拋售高市早苗或迎「卓慧思時刻」

據日媒報道，日本債券的價格1月20日（周二）進一步下跌，40年期的國債孳息率飆升至歷史新高，首次突破4%，創下自2007年推出以來的最高水平，也是日本主權債務三十多年來的最高紀錄。 投資者對首相高市早苗日前提出的削減食品稅的提議反應冷淡。



據《彭博社》報道，自高市早苗10月就任以來，20年期債券息率已上升約70個點子，30年期和40年期債券息率亦分別上漲近60個點子。

鑑於高市早苗將於2月8日提前舉行大選，東京股市波動可能持續，投資者正密切關注此類市場波動是否會蔓延至全球其他金融市場。

圖為2026年1月19日，日本首相高市早苗在首相官邸舉行記者會，宣布2月8日舉行國會大選。（Reuters）

理索納資產管理首席基金經理Takashi Fujiwara表示：「日本債券市場目前處於無買家、不斷遭拋售的狀態，但隨着食品稅減免的影響逐漸被市場消化，跌勢應該會在大選前止住。」

日本國債息率飆升代表其債券市場發生轉變，過去多年來的超低利率讓日本債券的息率遠低於全球其他國家。

高市早苗1月19日（周一）宣布將於2月8日舉行眾議院選舉，為爭取支持將逐步削減食品消費稅，卻未交代資金源頭，僅強調不會額外發債，此舉反而加重市場疑慮，推升債券息率。

報道指，外界憂慮，高市早苗削減消費稅的提議讓她步向英國前首相卓慧思（Liz Truss）的財政擴張路線。

卓慧思政府2022年9月推出的迷你預算案讓市場大失所望，導致英鎊急跌及政府借貸利率急升。卓慧思最終於同年10月25日辭職，成為史上「最短命」英國首相（49日）。