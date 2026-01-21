特朗普：和平委員會或取代聯合國

美國總統特朗普說，他提議設立的和平委員會可能會取代聯合國。他再度抱怨，聯合國沒有幫助他結束過任何戰爭，但他仍然認為，聯合國應繼續存在。



特朗普星期二（1月20日）在白宮記者會上被問及，和平委員會是否會取代聯合國時回應「可能會」。

他說：「我希望聯合國能做得更多。我希望我們不需要和平委員會，但……在我解決的所有戰爭中，聯合國從未幫過我一次。」

不過，特朗普認為，聯合國有必要繼續存在，因為它擁有「巨大潛力」。

特朗普打算星期四（22日）在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇期間，簽署和平委員會的完整章程與職權範圍。但受邀的數十國中有許多對這項倡議反應謹慎，至今只有少數國家接受美國的邀請，作為美國重要盟友的法國更拒絕加入。

美國設立和平委員會原是為了監督加沙地帶重建，但媒體看到的章程草案把和平委員會描述為「致力於促進穩定，恢復可靠和合法的治理，並確保受衝突影響或威脅地區的持久和平」的國際組織。批評者認為，這將損害聯合國的權威與工作。

西班牙外長阿爾瓦雷斯周三（21日）說，西班牙正與歐洲夥伴磋商，以就和平委員會確定共同立場。

2026年1月20日，美國華盛頓，在其第二個總統任期滿一周年之際，特朗普（Donald Trump）在白宮舉行記者會發表講話。圖為特朗普手持一份文件，上面列舉了他過去一年的成就。（Reuters）

以色列與阿塞拜疆同日宣佈加入和平委員會。以色列與哈馬斯去年在特朗普斡旋下停火，但以總理內坦亞胡日前對美國把土耳其和卡塔爾官員納入和平委員會下屬的加沙執行委員會表示不滿。阿塞拜疆也在美國調停下與亞美尼亞結束持續數十年的衝突。

阿聯酋與巴林周二也同意加入和平委員會，這兩個阿拉伯國家是美國在中東地區的重要盟友。

白羅斯總統盧卡申科同日簽署了加入和平委員會的文件。盧卡申科被視為獨裁者，長期受到西方孤立。特朗普則稱他為備受尊敬的領導人，並從去年開始放鬆對白羅斯的制裁，以換取政治犯獲釋。

美官員：特朗普卸任總統後可繼續領導和平委員會

根據和平委員會章程草稿，特朗普將擔任首任主席。彭博社引述匿名美國官員報道，特朗普將一直擔任主席，直至主動辭職。這意味着，他可能終身佔據主席職位。

這名官員也透露，未來的美國總統可以選擇任命或指定人選，作為和平委員會的美國官方代表。

白宮上周委任國務卿魯比奧、中東特使威特科夫、特朗普女婿庫什納等人為和平委員會創始執行委員會成員，但不清楚他們是否算作美國代表，或是以個人身份參與。

針對特朗普要求各國支付10億美元以獲得委員會永久成員資格，上述官員否認這是入會費。他說，對委員會項目做出重大貢獻，並希望保留監督角色的國家將能繼續參與。

本文獲《聯合早報》授權轉載

