西班牙3日2致命列車事故　工會籲下月全國罷工　要求保障鐵路安全

西班牙自1月18日起的三天內，發生三宗列車脫軌事故，其中兩宗造成多人死傷。該國最大的鐵路司機工會21日呼籲，2月9至11日舉行為期三天的全國罷工，要求採取措施保障鐵路安全。



路透社及英國《衛報》21日報道，西班牙鐵路司機工會Semaf發聲明指，短時間內發生兩宗致命列車事故，意味着他們必須採取罷工等一切必要措施來保障鐵路營運安全，又指將要求那些負責鐵路基礎設施安全的人承擔刑事責任。

首宗致命列車事故的現場照片：

西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）則表示，理解工會經歷連串事故後的情緒狀態，但不認為罷工是好主意。

首宗致命列車事故於18日在科爾多瓦省阿達穆斯市（Adamuz）發生，迄今有43人死亡。當局21日在意外現場附近找到一塊大型金屬片，懷疑是列車轉向架底部缺少的組件。調查人員此前一直在尋找該組件以確定意外起因。

第二宗致命列車事故的現場照片：

第二宗致命列車事故於21日巴塞隆拿郊區市鎮赫利達（Gelida）發生，列車撞上倒塌的擋土牆，造成司機死亡，四名乘客重傷；赫羅納省（Girona）城鎮Blanes同日有列車發生脫軌事故，一列載有10名乘客的列車疑因落石砸到鐵軌導致車身脫軌，事故中無人受傷。