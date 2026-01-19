西班牙兩高鐵相撞39死122傷　部份乘客拋出車窗　數百米外有遺體

西班牙南部科爾多瓦省（Cordoba）1月18日晚上有兩列高鐵列車相撞，造成至少39人死、122人受傷。據當地官員指部份乘客拋出車窗外，遺體出現在距離事發現場數百米遠的地方。官員表示仍然未知意外原因，交通部長指路軌去年才翻新過，形容事故「非常奇怪」。



西班牙國民警衛隊稱，當地時間傍晚6時40分左右，一列從馬拉加（Málaga）開往首都馬德里的高速列車在行駛過程中，在科爾多瓦省阿達穆斯市（Adamuz）附近脫軌，列車隨後侵入相鄰線路，與一列由馬德里開往西南部韋爾瓦省（Huelva）方向的高速列車相撞，導致後者亦脫軌。

英國天空新聞引述消息人士指，相撞前兩列車分別以209公里時速與204公里時速行駛，事後列車脫軌，有列車的前兩節車廂墜落到斜坡上。

西班牙南部科爾多瓦省（Cordoba）1月18日有兩列高鐵列車相撞，造成大量傷亡，圖為其中一名傷者（Reuters）

安達盧西亞（Andalusia）自治區主席Juanma Moreno講述現場的可怕情況，「在事故現場，當你看到這堆扭曲的鋼鐵時，你就能感受到撞擊的猛烈程度。」

他稱，當局正在事故附近區域搜尋罹難者遺體，「撞擊力極其猛烈，我們在數百米外都發現了受害者遺體，這意味有人拋出車窗。」

西班牙安達盧西亞（Andalusia）自治區主席Juanma Moreno於2026年1月19日召開記者會，講述高鐵相撞意外（Reuters）

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）19日決定取消前往瑞士達沃斯出席世界經濟論壇，留在國內處理今次事件。

西班牙交通部長普恩特（Oscar Puente）表示，意外原因仍然是個謎，他稱這宗致命碰撞事件「非常奇怪」，因路軌去年才剛翻新。