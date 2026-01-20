西班牙高鐵相撞增至40死　全國哀悼三天　路軌接頭被指斷裂

西班牙南部科爾多瓦省（Cordoba）1月18日有兩列高鐵列車相撞後出軌，死者增至最少40人，逾百人受傷。西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）19日宣布，西班牙全國哀悼三天。他當日取消到瑞士達沃斯出席世界經濟論壇的行程，於事故現場視察，並宣布哀悼從19日午夜開始。他又表示，政府將以公開透明的方式調查清楚事故原因，並會立即公布相關信息。



鐵路公司基本排除人為失誤

路透社引述消息稱，一個有缺陷的路軌接頭，可能是事故原因。據消息人士透露，專家在事故現場發現鐵軌接頭斷裂，導致鐵軌之間出現縫隙，隨著列車繼續行駛，縫隙不斷擴大。專家認為，這個有缺陷的接頭可能對找出事故原因至關重要。

西班牙國家鐵路公司（Renfe）總裁Álvaro Fernandez Heredia表示，其中一列列車出事時正以時速110公里，從馬拉加開往馬德里，途中脫軌。20秒後，另一列以時速200公里開往韋爾瓦的列車，可能與出軌列車的最後兩節車廂相撞，也可能與鐵軌上的碎片相撞。

他認為，現在談論事故原因還為時過早，但事故發生在「異常情況下」，並認為「人為失誤的可能性幾乎可以排除」。

西班牙南部科爾多瓦省（Cordoba）1月18日有兩列高鐵列車相撞，造成大量傷亡，圖為其中一名傷者（Reuters）

路透社報道，根據歐盟統計數字，這宗事故造成的死亡人數，位列歐洲80年來火車事故的前20名，也是自2013年西班牙西北部城市發生火車脫軌事故、造成80人死亡以來，西班牙最多人死亡的列車事故。

根據一封由火車司機工會Semaf於去年8月所發信函顯示，工會曾警告，涉事的馬德里-安達盧西亞（Andalusia）及其他線路存在「嚴重磨損」，並敦促列車加強限速。