特朗普達沃斯拿馬克龍黑超造型開玩笑 追問「發生了什麼事？」
撰文：陳楚遙
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月21日於達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）上發表演講時，將注意力投向前一日法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的獨特造型，因其全程佩戴一副藍色飛行員太陽眼鏡。特朗普開玩笑追問理由，好奇問：「到底發生了什麼事？」
特朗普周三在演講中表示：「我昨天看着他（馬克龍）戴上那副漂亮的太陽眼鏡。到底發生了什麼事？」此言一出，逗得台下觀眾發笑。特朗普還在演講中提及美法藥價爭議，威脅若法國不提高藥價將對所有法國輸美商品加徵25%關稅，葡萄酒和香檳更可能面臨100%關稅。
美國此前稱長期補貼歐洲藥品研發，要求歐洲停止「搭便車」。儘管法國否認此說法，但特朗普在是次演講中模仿馬克龍回應藥價問題的語氣：「不，不，Donald，我會做到的。」
美國政治新聞網《POLITICO》指，法國官員證實，馬克龍眼睛血管破裂，近幾天他一直戴着飛行員太陽鏡公開露面，周二他在室內演講時也未摘下。他本月較早前在一場法國軍事活動上紅眼亮相，其後澄清其狀況「完全無害」。這個造型在社交媒體上引起熱烈討論，馬克龍本人曾開玩笑稱這個造型為「虎眼」（the eye of the tiger）。
