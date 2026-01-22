美歐就格陵蘭存分歧　原定達沃斯公布8000億美元援烏計劃遭擱置

近期，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）不斷對丹麥自治領地格陵蘭島發出吞併威脅，不僅引起歐洲國家的擔憂和不安，也轉移了歐洲國家對烏克蘭問題的關注。



據英國《金融時報》1月20日報道，六名官員透露，美國、歐洲和烏克蘭原計劃在本周的世界經濟論壇年會期間公布一項規模達8000億美元（約6.2萬億港元）的「繁榮計劃」，但由於歐洲和美國在格陵蘭島、加沙「和平委員會」等問題上的分歧加劇，這項援烏計劃已經被擱置。

美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發布圖片，顯示在格陵蘭插上美國國旗。（Truth Social@realDonaldTrump圖片）

特朗普近日在社交媒體上威脅稱，美國將從今年2月1日起，對8個反對其控制格陵蘭島的歐洲國家——丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭，加徵10%的關稅，且稅率將從6月1日起提高至25%，直至「全面、徹底購買格陵蘭島」。歐洲官員，這是美歐跨大西洋關係面臨的「數十年來最大危機」。

特朗普還宣布將建立由美方主導的加沙「和平委員會」，並已向大約60個國家和國際組織發送了入會邀請函。但歐洲國家擔心，特朗普可能想利用這一組織將聯合國「邊緣化」。知情人士稱，多數歐盟國家已經拒絕邀請，他們還對特朗普向俄羅斯發出邀請感到「擔憂」。

美國和歐洲之間的矛盾，已波及雙方在烏克蘭問題上的合作進程。六名知情官員告訴《金融時報》，美國、歐洲和烏克蘭原本計劃在1月19日至23日舉行的世界經濟論壇年會期間達成並公布一項「繁榮計劃」，但美歐在其他事務上不斷加劇的分歧已阻礙談判。

「繁榮計劃」是美國、歐洲和烏克蘭正在討論的俄烏和平方案中的經濟援助計劃，旨在為烏克蘭的戰後重建和經濟復甦提供長期支持，預計規模將達到8000億美元。

2026年1月7日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在法國巴黎愛麗舍宮舉行的「意願聯盟」峰會期間，簽署有關部署烏克蘭停火部隊的宣言後，舉行記者會。（Reuters）

其中兩名官員表示，歐洲國家無法對特朗普在格陵蘭島的行動置之不理，「目前無法簽署協議」。第三名官員說，有關格陵蘭島及「和平委員會」的爭議，已經蓋過歐洲各國對烏克蘭議題的關注，「現在沒人有心情圍繞與特朗普達成的協議搞一場盛大的表演」。

這些知情人士透露，在格陵蘭問題引發美國和歐洲的外交危機之後，美歐高級安全官員的「繁榮計劃」談判陷入混亂，美國代表缺席了當地時間19日晚間的談判。

一名歐盟高級外交官稱，談判的氛圍已經發生變化，格陵蘭危機促使歐盟作出表態，將採取反制措施應對特朗普的威脅。這名官員強調：「特朗普越過了一條紅線，我們不能再假裝一切如常。」

不過，六名知情官員稱，「繁榮計劃」並非無限期遏制，仍有可能在日後簽署。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）沒有出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會。兩名接近烏克蘭總統的人士透露，如果不能保證與特朗普舉行「具有實質意義的會晤」並簽署「繁榮計劃」協議，澤連斯基不會前往達沃斯。

澤連斯基20日接受媒體採訪時稱，這項計劃對烏克蘭「至關重要」，「我們已經接近敲定協議的最後一步，如果文件準備好了，我們將召開會議並前往達沃斯。」談及美國和歐洲之間的分歧，他表示：「我不認為（格陵蘭問題和烏克蘭問題）是可以相互替代的議題。」

美國「政客新聞網」稱，美國和歐洲圍繞格陵蘭問題爆發爭端之際，俄烏衝突已進入一個「關鍵節點」。俄羅斯正擴大對烏克蘭的導彈和無人機襲擊，烏克蘭方面擔心，如果得不到美國等西方國家的大幅度支持，烏軍現有的防空能力將無法抵禦俄軍進攻。

近期，俄羅斯對烏克蘭開展多輪大規模空襲。烏克蘭空軍20日在社交媒體上發文稱，俄軍19日晚至20日凌晨使用包括「鋯石」高超音速導彈在內的34枚導彈和339架無人機發動空襲，導致基輔市超過5600棟建築停暖，基輔市、基輔州、敖德薩州和蘇梅州等多地停電。

烏克蘭私營能源公司DTEK行政總裁馬克西姆·季姆琴科稱，俄軍正動用各種武器打擊烏克蘭的能源基礎設施，「我們白天只有三到四個小時的供電，由於供暖中斷，許多公寓樓已經一周沒有暖氣。」

季姆琴科表示，隨着烏克蘭境內的電力設施不斷遭到打擊，修復的難度變得越來越高，烏克蘭在這個冬天的處境將比前三年的冬天更加艱難。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）20日在世界經濟論壇上警告稱，烏克蘭問題是北約的「首要任務」，格陵蘭島的爭端可能分散歐洲領導人的注意力，「北約現在的主要問題不是格陵蘭島，而是烏克蘭。我有點擔心，我們會因過度關注其他問題而犯錯。」

2026年1月21日，北約秘書長呂特（Mark Rutte）出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇。（Reuters）

他試圖討好特朗普，強調美國依然是北約的領導者，相信美國會在必要的時候「保護歐洲」，並稱讚特朗普推動歐洲國家增加軍事開支。

呂特稱：「如果北約的歐洲領導人認為，僅僅因為歐盟委員會能夠促成對烏克蘭的900億歐元貸款，或者和平正朝着正確方向推進，就可以忘記烏克蘭的防禦，那就錯了。我需要歐洲盟友繼續關注烏克蘭，他們現在需要我們的支持，將來也會需要支持。」

美國有線電視新聞網（CNN）稱，特朗普已於美國東部時間21日凌晨啟程，乘坐飛機前往達沃斯。特朗普聲稱，他將在達沃斯舉行一系列討論格陵蘭島問題的會議，以達成「對所有人都非常有利的協議」。他暗示，如果美國最高法院阻止對歐洲8國的關稅，他可能採用其他手段向歐洲施加壓力。

特朗普一再威脅要奪取格陵蘭島，已引起丹麥的憤怒和不滿。世界經濟論壇19日在發給美國彭博社的一份聲明中表示，「今年達沃斯論壇已向丹麥政府代表發出邀請，是否出席由其自行決定。我們可以確認，丹麥政府本周將不會派代表出席達沃斯。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

