美國迎極寒冬季風暴威脅30州　逾1.75億人面臨嚴寒與停電風險

美國廣大地區本週預計將迎來一股挾帶極低氣溫的極寒冬季風暴，影響範圍從西南部延伸至東北部，全國逾1.75億人或面臨大雪、冰凍及危險北極氣流的威脅，超過30個州已發布冬季天氣警報。



冬季風暴傅恩（Winter Storm Fern）預計於周五（1月23日）自南方平原展開，途經德州、奧克拉荷馬州至阿肯色州，周五抵達東南部，最終可能影響中大西洋沿岸及東北部。其中，德州已啟動州級緊急應變資源，州長阿博特（Greg Abbott）敦促民眾提前準備。

氣象預報警告，這場風暴可能長達約3219公里，超過美國本土總長度一半。預計風暴高峰落在22日和23日。

2026年1月22日，美國多地預計出現强烈冬季風暴。（X@NShuttWTOV）

此次風暴的最大威脅之一是冰暴。美國氣象頻道發布災難性預測，預警當地有可能出現「嚴重冰害」及長達約2414公里的「降雪帶」，恐創下當地降雪紀錄，且凍雨恐損壞電力基礎設施及樹木。從德州中部至田納西州，延伸至南卡羅來納州的廣闊地帶可能出現厚達半英寸的積冰，導致大規模停電、樹木倒塌及交通癱瘓；維珍尼亞州與馬里蘭州可能首當其衝。

目前風暴確切路徑仍存變數，將決定95號州際公路沿線包括費城、紐約在內的地區是否出現顯著降雪。各地機場已預期出現大量航班延誤與取消。