特朗普稱中國產風力發電機賣給「蠢人」自己卻不用　北京回應

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在達沃斯論壇上稱中國產風力發電機賣給蠢人自己卻不用後，中國外交部發言人郭嘉昆1月22日回應稱，中國建構全球最完整的碳減排政策體系和最大的再生能源體系，積極分享綠色發展成果。



特朗普21日在達沃斯論壇上發表講話時稱，中國製造許多風力發電機，但他在中國找不到任何風力發電場，中國很聰明，一直在向「愚蠢的人」出售風力發電機。

《衛報》指，特朗普這種說法並不正確，中國的風電裝機容量位居世界首位，且在建容量是其他國家和地區的兩倍，中國不僅沒有在國內放棄風電，反而是世界上最大的風能生產國。

2025年8月28日，外交部發言人郭嘉昆在北京主持例行記者會。（中國外交部網站）

對此，郭嘉昆主持例行記者會時稱，中國風電裝置規模已連續15年穩居世界第一，截至2025年11月底，中國風電裝置容量超過6億度，「十四五」時期，中國出口的風電和光伏產品累計為其他國家減少碳排放約41億噸。

郭嘉昆指，中國在應對氣候變遷、推動全球再生能源發展應用方面所做努力，有目共睹，作為負責任發展中大國，中方願同各方一道繼續推動全球綠色低碳轉型，共同建構清潔美麗的世界。