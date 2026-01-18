特朗普為取格陵蘭祭關稅　英法等盟國強烈批評　歐盟：反有利中俄

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月17日宣布，2月起對反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭、最近派兵赴該島的8個歐洲盟友加徵關稅，直到就美方獲得該島達成協議為止。對此，英國、法國、瑞典等國齊聲強烈批評。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）則指，特朗普的舉動致歐美盟友分裂，反有利中國和俄羅斯。



據特朗普在社交媒體Truth Social的發文，被徵關稅的國家分別是丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭。其中除了挪威與英國只是北約成員國外，其他國家皆是北約及歐盟成員國。

丹麥及格陵蘭怎樣回應？

英國廣播公司（BBC）報道，剛結束訪美行程的丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）直言對特朗普的舉動感意外，稱他們完全同意美方有關國家安全的觀點，指他們派兵赴格陵蘭，目的正正是為了強化北極地區的安全。

格陵蘭方面，大批民眾17日在首府努克（Nuuk）開始進行早已規劃的集會遊行，自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）亦有參與。

2026年1月17日，格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在首府努克（Nuuk）的示威活動中揮舞旗幟，反對美國總統特朗普（Donald Trump）覬覦該島。（Reuters）

英、法、瑞典如何強硬回應？

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示，特朗普為取格陵蘭對盟友徵收關稅是「完全錯誤」之舉，重申格陵蘭是丹麥的一部份，它的未來由格陵蘭人和丹麥人共同決定。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）強調，任何恐嚇和威脅都無法影響他們，並指特朗普的關稅威脅「不可接受」；瑞典首相烏爾夫·克里斯特松表示，他和歐洲夥伴不會接受美方的「勒索」。

其餘遭加稅國家如何回應？

德國政府表示將在適當時候作出回應；荷蘭外交大臣David van Weel則只提到， 荷方「注意到」美方的舉動，將考慮採取統一的應對措施。

芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）向特朗普喊話，稱在盟友之間，解決問題的最佳方式是通過討論，而不是通過施壓；挪威首相斯特勒（Jonas Store）對此表示贊同，強調盟友之間不應存在威脅。

另外，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）警告特朗普加關稅可能導致美歐關係陷入螺旋式惡化，卡拉斯則表示：「中國和俄羅斯肯定樂壞了，他們是（歐美）盟友分裂的受益者。」

這張攝於2026年1月17日的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型，以及歐盟和格陵蘭旗幟。（Reuters）

路透社17日報道，歐盟輪值主席國塞浦路斯同日宣布，歐盟27國大使將於18日將召開緊急會議，預計於當地時間下午5時展開。