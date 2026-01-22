芬蘭總理奧爾波1.25訪華　中國商務部：中芬經貿合作基礎不斷鞏固

中國外交部發言人1月22日宣布，應國務院總理李強邀請，芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）1月25日至28日對中國進行正式訪問。



中國商務部新聞發言人22日就中芬經貿合作情況回答記者問題，稱芬蘭是中國在歐洲重要的經貿合作夥伴，也是第一個同中國簽署政府間貿易協定的歐洲國家。長期以來，在兩國領導人的戰略引領下，中芬經貿合作基礎不斷鞏固，合作領域持續拓展。2025年，中芬雙邊貿易額超過80億美元，雙向投資存量超過230億美元，兩國企業對加強互利合作的熱情持續高漲。

2023年10月10日，芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）會見傳媒。（Reuters）

發言人稱，據了解，芬蘭總理奧爾波此次將率20餘家企業高管隨訪，涵蓋機械、森工、創新、清潔能源、食品等芬優勢領域，充分體現了芬方對深化雙邊經貿關係的強烈意願。中方高度重視對芬經貿合作，正與芬方積極籌備中芬創新企業合作委員會第六次會議，為雙方企業開展對話交流、共謀合作發展提供良好契機。中芬企業十分積極踴躍，目前已有約50家企業代表報名參會。

中方指，訪問期間，商務部將與芬方簽署《關於加強中芬創新企業合作委員會工作的諒解備忘錄》，雙方企業還將簽署多項商業合作協議。這些都充分表明，中芬雙方有意願、有信心、有能力推動雙邊經貿合作持續向好發展。

發言人說，着眼未來，中芬在綠色、創新等領域優勢互補，合作潛力巨大。歡迎雙方企業抓住中國堅定不移推進高水平對外開放帶來的新機遇，進一步深化在綠色轉型、信息技術、數字經濟等領域合作。商務部願與芬方有關部門一道，共同落實好兩國領導人達成的重要共識，加強經貿政策溝通，為雙方企業做好服務保障，推動中芬經貿合作走深走實。