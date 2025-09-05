中國芬蘭同意加入《紐約宣言》　倡落實以巴「兩國方案」

中國外交部9月5日表示，中方同意加入聯合國落實以巴「兩國方案」的《紐約宣言》。芬蘭亦於周五（5日）發表聲明表示，將加入《紐約宣言》支持和平解決巴勒斯坦問題，並實施兩國方案。



中國外交部發言人郭嘉昆9月5日主持例行記者會時，有記者提問指，據了解中方已同意加入聯合國落實「兩國方案」高級別會議的成果文件《紐約宣言》，詢問發言人對此有何評論。

郭嘉昆表示，巴勒斯坦問題是中東問題的核心。落實「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的唯一現實出路，「中方同意加入《紐約宣言》，這符合我們在巴勒斯坦問題上的一貫立場。」

2025年8月28日，以色列軍方對加沙城（Gaza City）發動軍事行動後，當地某處發生爆炸，並升起濃煙。（Reuters）

郭嘉昆指，當前巴勒斯坦問題正處於關鍵時期，中方支持任何有助於推動巴勒斯坦問題政治解決的努力，將繼續同國際社會一道，為平息加沙戰火、緩解人道危機、落實「兩國方案」，最終實現巴勒斯坦問題全面、公正、持久解決作出不懈努力。

圖為8月26日加沙城內，一名巴勒斯坦男子在一個被以軍連夜砲轟的房子外。（Reuters）

《紐約宣言》於7月在聯合國舉行的高級別國際會議上發布，該會議聚焦和平解決巴勒斯坦問題及推動「兩國方案」，由法國和沙特聯合主辦。隨後，兩國呼籲聯合國成員國支持這份宣言，該宣言提出「具體、有時限且不可逆轉的步驟」，以推動兩國方案的實施。