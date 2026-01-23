特朗普稱就格陵蘭達協議框架　丹麥首相：北約秘書長無權代表協商

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月21日表示，他與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後，就格陵蘭問題制定了未來達成協議的框架。丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）翌日重申，呂特無權代表丹麥和格陵蘭島與他方進行談判。



弗雷德里克森22日接受丹麥媒體採訪時說，丹麥已聯合包括呂特在內的許多人，共同幫助應對格陵蘭島面臨的難題，但呂特無權代表協商。她強調，丹麥的紅線始終如一，她們不會放棄主權，格陵蘭島是丹麥的一部份。

2026年1月9日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump）的3D模型，旁邊是格陵蘭（Greenland）旗幟。（Reuters）

丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）則在社交媒體發文稱，丹麥有明確的底線，絕不會放棄對該國任何部份的主權。他也說，特朗普和呂特會晤後，丹麥的處境比之前更好。

與此同時，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）告訴弗雷德里克森，特朗普撤回關稅提案是務實且符合常理的舉措。

路透社引述施紀賢的話稱：「就最近的事態發展以及撤回關稅威脅而言，我認為這體現了常理以及我們堅持自身價值觀和原則的做法。現在的當務之急是找到……更好的方法來處理北極安全問題。」

2026年1月13日，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）與格陵蘭島自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在丹麥哥本哈根首相府舉行記者會。（Reuters）

格陵蘭島協議細節仍在商討

特朗普21日在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇期間與呂特會晤，隨後在社交媒體發文稱，如果他們最終就格陵蘭問題達成協議，將對美國以及其他北約成員國大有裨益。

特朗普22日說，關於格陵蘭島協議細節仍在商討中。他此前一天宣布放棄就格陵蘭問題對歐洲8國加徵關稅的威脅，並排除了使用武力的可能性。

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump）出席世界經濟論壇年會（WEF）期間與北約秘書長呂特（Mark Rutte）舉行雙邊會晤。 （Reuters）

目前正在瑞士達沃斯（Davos）參加世界經濟論壇年會（WEP）的特朗普接受霍士新聞（Fox News）採訪時說道：「現在確實還在談判細節。但本質上，這是完全的准入。沒有期限，也沒有結束時間。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

