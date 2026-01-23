特朗普稱就格陵蘭達協議框架 丹麥首相：北約秘書長無權代表協商
撰文：聯合早報
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月21日表示，他與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後，就格陵蘭問題制定了未來達成協議的框架。丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）翌日重申，呂特無權代表丹麥和格陵蘭島與他方進行談判。
弗雷德里克森22日接受丹麥媒體採訪時說，丹麥已聯合包括呂特在內的許多人，共同幫助應對格陵蘭島面臨的難題，但呂特無權代表協商。她強調，丹麥的紅線始終如一，她們不會放棄主權，格陵蘭島是丹麥的一部份。
丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）則在社交媒體發文稱，丹麥有明確的底線，絕不會放棄對該國任何部份的主權。他也說，特朗普和呂特會晤後，丹麥的處境比之前更好。
與此同時，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）告訴弗雷德里克森，特朗普撤回關稅提案是務實且符合常理的舉措。
路透社引述施紀賢的話稱：「就最近的事態發展以及撤回關稅威脅而言，我認為這體現了常理以及我們堅持自身價值觀和原則的做法。現在的當務之急是找到……更好的方法來處理北極安全問題。」
格陵蘭島協議細節仍在商討
特朗普21日在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇期間與呂特會晤，隨後在社交媒體發文稱，如果他們最終就格陵蘭問題達成協議，將對美國以及其他北約成員國大有裨益。
特朗普22日說，關於格陵蘭島協議細節仍在商討中。他此前一天宣布放棄就格陵蘭問題對歐洲8國加徵關稅的威脅，並排除了使用武力的可能性。
目前正在瑞士達沃斯（Davos）參加世界經濟論壇年會（WEP）的特朗普接受霍士新聞（Fox News）採訪時說道：「現在確實還在談判細節。但本質上，這是完全的准入。沒有期限，也沒有結束時間。」
本文獲《聯合早報》授權轉載
特朗普：格陵蘭協議將賦予美方「全面軍事准入權」美媒：北約秘書長私下提議 向美國轉讓格陵蘭島部份土地主權英媒：特朗普擬加碼至每人派780萬元 利誘格陵蘭居民公投入美美國與北約就格陵蘭達協議框架 特朗普：涉礦產開採權與「金穹」