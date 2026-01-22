美國與北約就格陵蘭達協議框架　特朗普：涉礦產開採權與「金穹」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月21日於達沃斯世界經濟論壇接受美媒CNBC採訪時表示，他與北約（NATO）就格陵蘭島達成的協議框架，涉及包括美國及其歐洲盟友獲得島上礦產開採權，以及在美國導彈防禦系統「金穹」（Golden Dome）項目上開展合作。特朗普稱該協議將「永遠」有效。



特朗普當日稍早發表論壇講話，排除美國使用武力奪取格陵蘭島的可能性，同時呼籲立即就該島的歸屬問題進行談判。此後不久，他透露已與北約秘書長呂特（Mark Rutte）達成協議框架，因此決定不會在2月1日對包括丹麥在內的8個歐洲國家加徵關稅。

特朗普稱，他已與北約達成「協議概念」（concept of a deal），並形容很複雜。

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump）出席世界經濟論壇年會（WEF）期間與北約秘書長呂特（Mark Rutte）舉行雙邊會晤。 （Reuters）

根據戰略與國際研究中心（CSIS）數據顯示，格陵蘭島稀土儲量位居世界第八位。

CNBC指特朗普已將發展稀土供應鏈作為其政府產業政策的核心目標，以期減少美國對中國的依賴。稀土用於製造高性能磁鐵，後者為武器系統、電動汽車、電子設備及其他重要產業的關鍵組成部份。