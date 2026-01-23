貝森特：中美關係已達良好平衡 料習近平與特朗普今年將會晤4次
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）1月22日接受美媒採訪時表示，中美關係已達到非常好的平衡，即使雙方有分歧，未來也不太可能演變成去年發生的全面經濟貿易衝突。他預計，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和中國國家主席習近平今年或將在不同場合會面多達4次。
貝森特在瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇年會期間接受美媒《政治報》（Politico）採訪，他列舉了中美領導人今年會晤的多個機會，包括特朗普將於4月訪華、習近平或在夏季回訪華盛頓特區或海湖莊園以及兩人可能於邁阿密舉行的二十國集團（G20）年度峰會同場出現。
貝森特也透露，特朗普已表示有興趣出席11月在中國深圳舉行的亞太經合組織峰會。
貝森特認為，特朗普與習近平已為中美整體關係定下基調，即使出現問題，他們可以立即進行聯絡，迅速緩和局勢。
貝森特另提到他19日與何立峰會晤，重申中方已經兌現了所有承諾，包括完成了大豆採購的配額。
特朗普稱中國產風力發電機賣給「蠢人」自己卻不用 北京回應貝森特瑞士晤何立峰 稱雙方就落實已達成經濟協議進行積極討論彭博：黃仁勳計劃1月下旬訪華 冀重振中國市場何立峰瑞士晤美國財長 貝森特：中方已履諾採購大豆