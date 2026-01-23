格陵蘭總理：不了解「協定框架」內容　重申主權問題是紅線

格陵蘭島自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）說，不了解美國總統特朗普（Donald Trump）所謂「協定框架」的具體內容，格陵蘭島主權歸屬是不可逾越的「紅線」。



新華社報導，尼爾森星期四（1月22日）在格陵蘭島首府努克舉行的國際媒體記者會上說，他對特朗普前一天發表的言論表示歡迎，但不清楚其所謂關於格陵蘭島的「協定」或「交易」具體包含哪些方面。

尼爾森強調，北約秘書長呂特（Mark Rutte）無權代表丹麥和格陵蘭島與美方談判。「我們願意討論很多事情，但主權問題是一條紅線。」

回答「格陵蘭島現在是否安全」的提問時，尼爾森說，直到21日之前，格陵蘭島民眾一直承受著巨大壓力，無法排除美方以武力奪取這一丹麥自治領地的可能性。他重申，格陵蘭島選擇丹麥和歐盟。

記者會後，尼爾森接受格陵蘭島媒體《塞爾米特夏克報》採訪時說，任何涉及格陵蘭島乃至丹麥的協定或談判，都不可能在缺少格陵蘭島和丹麥參與的情況下進行。談及外界關注的資源議題，他說，格陵蘭島願意就包括原材料在內的合作展開對話，但前提是尊重格陵蘭島的主權、法律、人民、文化。

特朗普1月21日在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇年會期間與呂特會晤，隨後在社交媒體發文稱，雙方已經「制定關於格陵蘭島乃至整個北極地區未來協定的框架」，因此，他不會實施原定於2月1日生效、對歐洲八個國家加徵關稅的措施。

