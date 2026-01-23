TikTok宣布達成在美營運協議　字節跳動在合資公司持股19.9%

社交平台TikTok宣布，已成立合資公司TikTok USDS Joint Venture，該公司將負責收購TIkTok在美國的資產，確保TikTok能夠繼續在美國營運。按照公布，該合資公司將負責TikTok美國的數據保護、演算法安全、內容審核及軟件保障。TikTok母公司字節跳動將在合資公司中持股19.9%，為最大單一股東。



TikTok 1月22日（周四）在一份聲明中表示：「這間由美國控股的合資企業，將在既定的安全保障措施下營運，通過全面的數據保護、演算法安全、內容審核和軟件保障，為美國用戶提供國家安全保障。」

2025年9月24日拍攝的照片中， TikTok的標誌被放置在美國和中國國旗上。（Reuters）

聲明又提到，該合資公司將由行政總裁普雷瑟 (Adam Presser) 和首席安全官法雷爾 (Will Farrell) 領導。普雷瑟過往負責TikTok在美國保護美國用戶資料的相關工作；法雷爾過往則負責TikTok在美國的私隱和安全工作。

該合資公司亦將成立一個董事會，董事會共有7名成員，他們包括TikTok美國行政總裁周受資（Shou Chew）；甲骨文公司（Oracle）行政總裁辦公室執行副總裁格魯克（Kenneth Glueck）；以及投資公司Susquehanna International Group和私募股權公司銀湖資本（Silver Lake）、阿聯酋投資公司MGX等的代表。

聲明指，TikTok USDS合資公司由三間參與管理的投資方組成，分別是銀湖資本、甲骨文和MGX，各持股15%。其他投資者還包括戴爾家族辦公室，即戴爾科技公司的創辦人戴爾（Michael Dell）成立的投資公司等多間企業。上述多間企業的總持股比例為80.1%。

2025年1月16日，圖為社交平台TikTok應用程式的標誌。（Reuters）

字節跳動在合資公司的持股比例則為19.9%。