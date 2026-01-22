加拿大法院裁定TikTok暫可繼續在加運營

加拿大聯邦法院星期三（1月21日）裁定，推翻政府要求關閉TikTok加拿大業務的命令，允許這款短片應用暫時繼續運營，並要求渥太華重新審查相關案件。



2024年11月，加拿大工業部以國家安全風險為由，下令解散TikTok在加拿大的業務，但同時強調政府並未阻止用戶訪問應用，也未限制用戶創作內容。TikTok說，平台在加拿大擁有超過1400萬月活躍用戶，並對相關決定提出上訴。

綜合路透社和彭博社報導，聯邦法院法官津恩（Russel Zinn）星期三裁定撤銷上述命令，並將案件發回工業部長喬利（Melanie Joly）重新審查，但未說明具體理由。

TikTok在聲明中對裁決表示歡迎，並稱期待與喬利合作，就相關問題達成解決方案。聲明指出，保留加拿大團隊將有助於開闢前進路徑，繼續支持數百萬美元投資及數百個本地就業崗位。

渥太華大學法學院教授蓋斯特（Michael Geist）在社交平台X上說，此舉意味着政府對先前禁令按下了「重置鍵」。

此前，加拿大總理卡尼（Mark Karney）1月14日至17日訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。雙方就關稅和貿易問題達成緩和共識，不僅在雙邊經貿合作取得進展，也為長期低迷的中加關係注入新動力。

長期以來，TikTok引起加拿大及其他國家關注，這些國家擔心中國可能利用這款應用收集用戶數據或推進自身利益。去年9月，一項調查發現TikTok在阻止未成年人使用及保護個人資訊方面措施不足後，公司同意加強相關防護，防止兒童訪問TikTok的加拿大網站和應用。

