特朗普成立和平委員會　歐洲理事會主席：歐盟對章程存在嚴重疑慮

歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）說，歐盟對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）牽頭成立的和平委員會擬議章程存在嚴重疑慮。



法媒報道，科斯塔周五（1月23日）在歐盟緊急峰會結束後對記者說：「我們對和平委員會章程中的若干條款深感疑慮，包括和平委員會的職權範圍、治理結構以及與《聯合國憲章》的相容性。」

科斯塔說：「我們願與美國合作共同落實加沙地帶全面和平計劃，並由和平委員會作為過渡行政機構履行其使命。」

特朗普22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇期間簽署和平委員會章程，委員會創始成員見證了簽署儀式。只有不到20國代表出席儀式，美國西歐盟友無一到場。

特朗普說，和平委員會已開始工作，目前運行順利，並強調它將與聯合國協調合作。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）過後宣布：「章程現已全面生效，和平委員會正式成為國際組織。」

2026年1月22日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在瑞士達沃斯為其所創立的和平委員會主持簽署儀式。（Youtube@WhiteHouse）

白宮此前說，約有35國同意加入和平委員會，但22日簽字的只有19國，且集中在中東和南美洲，包括沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋、巴林、阿根廷、巴拉圭等。匈牙利、保加利亞、科索沃、印尼等國也到場。美國傳統盟友西歐國家則全體缺席。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）說，一些國家已接受邀請加入和平委員會，但尚待本國國會批准。也有另幾個未收到邀請的國家表示有意入會。

特朗普日前受訪時稱，「和平委員會」將首先處理加沙問題，然後延伸處理「其他衝突」。有輿論認為，美方欲打造一個平行於聯合國的機構，這將進一步破壞聯合國權威和工作機制。部份受邀國家拒絕加入或態度謹慎。

本文獲《聯合早報》授權轉載

