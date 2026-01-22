美國推和平委員會另起爐灶　新聯合國即是「特朗普說了算」？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為解決全球衝突而成立的「和平委員會」（Board of Peace），日前已邀請60個國家作為成員，其中包括法國、德國、意大利、加拿大、歐盟，還有印度、中東主要大國，連中國和俄羅斯也證實收到邀請。特朗普在邀請信中表示：「這個委員會將是獨一無二的，前所未有！」



和平委員會成立的消息甫傳出便引起不少爭議，包括「用錢買地位」、另起爐灶等，究竟這個組織的葫蘆裏賣的是什麼藥？



根據白宮的邀請信，和平委員會成員國的任期定為3年，除非願意繳納10億美元（約78億港元）用於資助委員會的活動，才會獲得永久會員資格。不過，成員到期後可由主席決定續任。信中還稱，該機構將採用「解決全球衝突的大膽新方法」，並將成立為一個新的「國際組織與過渡治理機構」。

此前白宮公布，和平委員會將設7人組成的執委會，除由特朗普出任主席，其他成員包括美國國務魯比奧（Marco Rubio）、英國前首相貝理雅（Tony Blair）、美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）、世界銀行（World Bank）行長彭安傑（Ajay Banga）、特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）等。

和平委員會將設7人組成的執委會，成員包括美國國務魯比奧（Marco Rubio）、英國前首相貝理雅（Tony Blair）等。（Reuters）

白宮在公佈名單的聲明中表示，獲選者將致力於確保「有效治理，並提供一流的服務，以促進加沙人民的和平、穩定與繁榮」。雖然和平委員會是特朗普旨在結束以哈戰爭的20點計畫的一部分，但其目標如今看來不僅是監督加沙戰後過渡，更是旨在處理其他全球危機。

對於這個委員會，有巴勒斯坦人擔心外部強加的決定無法解決加沙的公正、自由和現實問題。目前，當地面臨的困境不僅在於攻擊，圍困和流離失所也影響當地居民的日常生活，人們普遍認為生活條件短期內不會得到改善。就在這種疲憊不堪的氛圍中，美國近日宣布啟動停火的「第二階段」，目標是「從停火過渡到非軍事化、技術官僚治理和重建」。

加沙居民Arwa Ashour表示：「許多政治決策都脫離了加沙的現實，我們的日常生活充斥着封鎖、恐懼、失去、帳篷和可怕的人道主義危機，即使做出了旨在減輕苦難的決定，也會遭到以色列佔領當局的阻撓。」他指：「人們希望一切都能恢復到戰前的狀態：學校、醫院、出行。如果和平委員會能夠解決所有這些危機，我們當然歡迎。但如果它做不到，那它又有什麼意義呢？」

哈馬斯12月24日否認在加沙南部拉法市用爆炸裝置襲擊以軍。（Reuters）

Ashour解釋，經過兩年的戰爭和哈馬斯對加沙超過 18 年的統治，加沙人民渴望改變。她說：「人們希望參與創造未來的過程，而不僅僅是接受已經做出的決定」。

加入與否 各國謹慎

對於和平委員會這一新機制，各國反應不一。目前，大多數國家對此持謹慎態度，只有土耳其、沙特阿拉伯、卡塔爾、印尼、巴基斯坦等8國發表聯合聲明，宣布已接受邀請加入該委員會。法國和挪威表示不會加入，法國總統府質疑該委員會將削弱聯合國框架；瑞典則表示不會在「現有文本」基礎上加入；加拿大則稱，需要「進一步評估機構架構和職責範圍」。

另外，中國外交部發言人郭嘉昆周二在北京舉行的例行記者會上表示：「中方已收到美方的邀請。」，惟他未有進一步說明北京是否會接受邀請。俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin）則表示，願向和平委員會提供10億美元，但需研判後才適時回應是否加入。巴勒斯坦的表態最為明確，批評該機構是在強行推行一套不平等的和平方案。

俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin）表示，願向和平委員會提供10億美元，但需研判後才適時回應是否加入。（Reuters）

威脅聯合國地位引警惕……

特朗普周二被記者問及，是否希望「和平委員會」取代聯合國時，他未有排除並稱「或許吧」。他表示，「聯合國一直不太有用。我非常看好聯合國的潛力，但它從未發揮出應有的作用」。但他補充說，由於認為聯合國潛力巨大，認為應該讓其繼續運作。

國際危機組織聯合國分析師Maya Ungar稱，特朗普長期以來一直公開批評聯合國安理會，認為該組織未能充分發揮其潛力。她指：「有人說這是聯合國安理會的新替代模式，也有人說這是特朗普攫取權力，奪取其他成員國的部分權力。許多人非常擔心這是美國政府試圖凌駕於安理會權力和合法性之上的舉措。」

以色列和平運動家Gershon Baskin表示，特朗普想向世界表明他是掌控一切的人。他說：「他有一種拯救世界的情結——新成立的和平委員會的章程明確提及他擔任主席，而不是美國總統，這絕非偶然。主席是特朗普本人。」

現階段來說，這個和平委員會究竟會否成為重建加沙的真正機制，還是會成為一個挑戰聯合國的平行權力機構，目前尚不得而知。Baskin表示：「世界應拭目以待，看看哪些國家會加入，才能判斷它是否能成為一個有效的機制」。其中，中國、俄羅斯以至歐洲主要國家的取態將會是非常關鍵。

2025年9月26日，以色列總理內塔尼亞胡在美國紐約聯合國總部向第80屆聯合國大會（UNGA）發表講話，現場大批外交官在講話開始前離席。（Reuters）

不過，從現有的新機構權力設計看來，特朗普擔任「終身主席」，且決策必須由他本人簽字才能生效；而執行機構也多由美國人組成，從結構上來看，這更像是一個由美國主導、並為美國利益量身定制的平台。Baskin補充：「我最擔心的是，這個新機構的建立脫離了國際法框架。如果特朗普作為委員會主席可以否決任何事情，這顯然不符合國際法，而這正是它有可能破壞二戰結束以來各國間關係結構的危險所在。」

今天，全球面臨的問題遠比以往任何一個時刻都要複雜，從氣候變化到地區衝突，再到糧食供應以至能源合作，解決這些問題需要的是廣泛協商及平等參與。聯合國今天仍然是作為一個數十多年來行之有效的國際組織，其成員覆蓋全球，擁有相對完善的維和機制、人道援助體系和法律支持。一個由少數國家說了算的新平台，是否可以取而代之實在充滿了疑問。

這次美國另起爐灶的做法，從形式到內容都充滿爭議，不但挑戰聯合國的權威，還暴露出其自身對國際合作規則的不信任與不滿意。最重要的是，它破壞了各國近年一直堅持的多邊主義邏輯，其將引領世界未來走向何方值得外界關注和警惕。