大韓航空及4韓國廉航1.26起 禁止在飛機上使用「尿袋」
基於安全考量，韓國大韓航空以及同屬韓進集團的四家廉價航空公司韓亞航空、真航空、釜山航空和首爾航空，將從下周一（1月26日）起，禁止乘客在機上使用俗稱「尿袋」的充電寶。
大韓航空周五（23日）發文告，宣布這個強化安全措施的新規定。
在新規定下，乘客仍能攜帶符合要求的充電寶進入客艙，但不能在機上使用充電寶為任何電子產品充電。
為避免出現短路的情況，乘客須使用絕緣膠帶覆蓋金屬充電端口，或將每塊電池分別裝入獨立的收納袋中。所有的充電寶必須放置在乘客個人範圍內，即隨身、在座椅後方口袋內，或在前方座椅下，而不能放置在頭頂行李架中。
五家航空公司將通過官網、手機應用、機場值機櫃枱和提示短訊等方式，告知乘客最新的規定，也會在登機口和機上進行廣播提醒。
文告指出，這些舉措是強化安全措施的一部分。由於客機航班上充電寶着火事件頻發，航空業界已強調須強化客艙內規定，以保證飛行安全的重要性。
新加坡航空和旗下廉價航空酷航（Scoot），已從去年4月起，禁止乘客在航班途中使用充電寶。中國、泰國、馬來西亞、阿聯酋等地多家航空公司，也已宣布禁止在機上使用充電寶。
