美國ESR三款「尿袋」存自燃風險　官方急回收逾3萬台問題產品

行動電源（又稱充電寶、尿袋）是大部份人出門的必備品，但近年也屢次傳出自燃意外；美國日前緊急召回一款行動電源，截至目前為止已發生9次的電池爆炸事件，型號為3款，數量則約3.3萬台，廠商也提醒民眾，如果手上持有同款行動電源，務必立刻停用。



根據美國消費品安全委員會（CPSC）報告指出，大廠ESR近日宣布召回問題行動電源，也就是「HaloLock無線行動電源」。廠商召回型號部份，包括2G520、2G505B及2G512B，顏色則分別為深藍色、淺藍色、灰色、白色和黑色，數量多達3.3萬台。

大廠ESR近日宣布召回問題行動電源，也就是「HaloLock無線行動電源」。（官網圖片）

廠商進一步說明召回原因，因內建鋰電池存在安全疑慮，可能過熱起火，目前已接獲9宗電池爆炸的通報，所幸無人傷亡。而9次的電池爆炸意外，也導致2萬美元的財物損失，廠商提醒民眾，千萬不要把召回的行動電源丟棄，不能丟入垃圾桶、一般回收或舊電池回收箱，否則可能引發火災。

【相關圖輯】疑手提風扇仔爆炸釀火災！日媒揭「4大前兆」 充電有這情況留神（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

延伸閱讀：

獨家／高雄五口墜谷 爸爸3度「爬出坑洞」 意外險竟不賠

【本文獲「TVBS」授權轉載。】