習近平通話巴西總統：國際形勢動盪不安　應更好捍衛全球南方利益

中國國家主席習近平1月23日上午同巴西總統盧拉（Lula da Silva）通電話，新華社報道，他談到當前國際形勢動盪不安，中國和巴西作為全球南方重要成員，應當堅定站在歷史正確一邊，更好捍衛兩國和全球南方共同利益。



習近平指，2024年，他和盧拉總統共同宣布將兩國關係提升為攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體，一年多來，兩國命運共同體建設順利起勢，發展戰略對接不斷走深走實，樹立了全球南方國家團結合作的榜樣。

圖為2024年11月20日，國家主席習近平對巴西進行國事訪問，出席巴西總統盧拉（Lula da Silva）的歡迎儀式。（Reuters）

他稱今年是中國「十五五」開局之年，中方將以高水平對外開放促進高質量發展，為中巴合作提供更多機遇，中方願同巴方一道努力，全方位推進各領域互利合作，推動中巴關係得到更大發展，迎來更加美好的未來。

習近平強調當前國際形勢動盪不安，中國和巴西作為全球南方重要成員，是維護世界和平穩定、改革完善全球治理的建設力量，應當堅定站在歷史正確一邊，更好捍衛兩國和全球南方共同利益，共同維護聯合國核心地位和國際公平正義，中方願始終做拉美和加勒比國家的好朋友、好夥伴，推進共建中拉命運共同體。

圖為2023年4月，中國國家主席習近平與巴西總統盧拉在北京人民大會堂握手。（Reuters）

盧拉說什麼？

盧拉表示，習近平主席2024年對巴西進行歷史性的訪問，將巴中關係提升到攜手構建更公正世界和更可持續星球的命運共同體新高度，兩國各領域合作取得長足進展。

他稱巴方願同中方一道，推動雙邊和拉中關係取得更大發展，巴西和中國是捍衛多邊主義、堅持自由貿易的重要力量，當前國際形勢令人擔憂，巴方願同中方密切協作，維護聯合國權威，加強金磚國家合作，維護地區和世界和平穩定。