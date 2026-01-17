歐盟與南方共同市場達成自貿協定　巴西總統盧拉缺席簽署儀式

歐盟與南方共同市場達成歷史性自由貿易協定周六（1月17日）在巴拉圭正式簽署，惟積極推動協議的巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）決定缺席簽字儀式，改由外交部長維埃拉（Mauro Vieira）代表。



該協議歷經25年談判，將創建全球最大自貿區之一，涵蓋約7.2億人口及超過22萬億美元（約172萬億港元）的國內生產總值。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在里約熱內盧與盧拉會晤後，盛讚其領導力與承諾。

法國農民2026年1月13日駕駛拖拉機赴巴黎示威，抗議歐盟與南方共同市場的自由貿易協定（Reuters）

盧拉則強調，南方共同市場不會滿足於永遠扮演大宗商品出口者的角色，希望生產並出口更高附加價值的工業產品。

分析指，盧拉缺席可能是對協議未能在去年12月巴西擔任南方共同市場輪值主席國期間簽署感到失望。此舉釋放出「協議重要，但我們不會為他們改變一切」的信號，顯示該集團正尋求與歐盟建立更平等的關係。