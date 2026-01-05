委內瑞拉｜歐盟26國籲各方克制　巴西等多國斥美開危險先例

針對委內瑞拉局勢，除匈牙利外，歐盟26個成員國、歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）於1月4日發表聯合聲明，呼籲各方保持克制，避免局勢升級，確保和平解決危機。聲明並表示，尊重委內瑞拉人民的意願，是恢復該國民主的唯一途徑。



另外，哥倫比亞、巴西、智利、墨西哥、烏拉圭和西班牙政府同日發布聯合聲明，稱美國對委內瑞拉實施單邊軍事行動，為地區和平與安全開創了「極其危險的危險」，六國對此深表關切並予以反對，呼籲通過對話和談判和平解決危機。

據哥倫比亞外交部公布的聲明文件，六國認為此類軍事行動違反了國際法和《聯合國憲章》基本原則，強調委內瑞拉局勢必須通過和平途徑解決，由委國人民主導、不受外部干涉並遵守國際法的前提下推進。

