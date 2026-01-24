意大利殿堂級時裝設計師華倫天奴舉殯　眾多時尚界名人、影星出席

日前剛離世的意大利殿堂級時裝設計師華倫天奴（Valentino Garavani）1月23日在羅馬一座教堂舉殯，美國版《Vogue》前總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）、荷里活影星安妮夏菲維（Anne Hathaway）等影星及時尚界名士皆有出席。



綜合美媒及英國廣播公司（BBC）等外媒報道，華倫天奴生前的同行、仰慕者及一眾業內名人1月23日流齊聚羅馬，送別這位時裝界傳奇。

報道指，出席的名人大多身穿黑色服裝，例如安妮夏菲維就身穿了一件黑色華倫天奴外套，部份悼念者則身穿反映標誌性顏色「華倫天奴紅」的紅色服裝。

華倫天奴品牌的聯合創始人Giancarlo Giammetti與其他人一起隨着華倫天奴簡樸的棺木進入教堂，引來教堂外人群的掌聲。

Giancarlo Giammetti在悼詞中表示：「透過他（華倫天奴），我發現了美......我們自幼相識，並懷抱著同樣的夢想，我們最終實現了不少甚至很多共同的夢想。」

2026年1月23日，意大利羅馬，已故時殿堂級時裝設計師華倫天奴（Valentino Garavani）的教子索薩（Souza）和抬棺者們，抬着華倫天奴的棺材。（Reuters）

路透社報道，21至22日有超過一萬人前往瞻仰瓦倫蒂諾的遺容。他之後將被火化，骨灰將安葬在羅馬的弗拉米尼奥公墓。