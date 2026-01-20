意大利殿堂級時裝設計師華倫天奴逝世 享年93歲
撰文：蕭通
路透社1月19日引述意大利《共和國報》報道，意大利殿堂級時裝設計師華倫天奴（Valentino Garavani）去世，享年93歲。
華倫天奴基金會其後在社交平台Instagram發聲明證實，華倫天奴於19日在羅馬寓所離世，家人陪伴在側。基金會表示，遺體將於周三（21日）及周四（22日）停放於羅馬米尼亞內利廣場（Piazza Mignanelli）供瞻仰，葬禮則定於周五（23日）上午11時在羅馬的教堂Basilica of Saint Mary of the Angels and Martyrs舉行。
華倫天奴為20世紀時尚界的巨匠之一，作品曾受到傳奇影后伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）、前美國總統列根的夫人南茜（Nancy Reagan）、荷里活女星莎朗史東（Sharon Stone）、茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）和桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）等名人青睞。
華倫天奴的浪漫設計乍看之下簡潔，其實充滿了精巧的細節。他是首位登上巴黎高級訂製服時裝週的意大利設計師，而且熱愛電影，年輕時就夢想著為他口中的「銀幕佳人」設計服裝，當中包括1950年代的荷里活明星Lana Turner和茱地嘉蘭（Judy Garland）。他也曾為伊莉莎伯泰萊設計婚紗，也是許多奧斯卡獎得主的首選設計師。
此外，他也曾為前美國第一夫人積琪蓮·甘迺迪（Jackie Kennedy）設計服裝的設計師，但在2008年退休前出售了以個人名字命名的商業帝國。
