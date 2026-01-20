意大利殿堂級時裝設計師華倫天奴逝世　享年93歲

路透社1月19日引述意大利《共和國報》報道，意大利殿堂級時裝設計師華倫天奴（Valentino Garavani）去世，享年93歲。



圖為2007年7月6日，意大利時裝設計師華倫天奴（Valentino Garavani）在羅馬的個人展覽開幕式上留影。（Reuters）

圖為1992年3月8日，意大利時裝設計師華倫天奴（Valentino Garavani）出席米蘭時裝週。（Reuters）

圖為2007年7月7日，意大利時裝設計師華倫天奴（Valentino Garavani）在羅馬舉行的高級訂製時裝騷結束後，向觀眾揮手致意。（Reuters）

華倫天奴基金會其後在社交平台Instagram發聲明證實，華倫天奴於19日在羅馬寓所離世，家人陪伴在側。基金會表示，遺體將於周三（21日）及周四（22日）停放於羅馬米尼亞內利廣場（Piazza Mignanelli）供瞻仰，葬禮則定於周五（23日）上午11時在羅馬的教堂Basilica of Saint Mary of the Angels and Martyrs舉行。

圖為2009年4月1日，意大利時裝設計師華倫天奴（Valentino Garavani）與桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）等在洛杉磯合影。（Reuters）

華倫天奴為20世紀時尚界的巨匠之一，作品曾受到傳奇影后伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）、前美國總統列根的夫人南茜（Nancy Reagan）、荷里活女星莎朗史東（Sharon Stone）、茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）和桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）等名人青睞。

華倫天奴的浪漫設計乍看之下簡潔，其實充滿了精巧的細節。他是首位登上巴黎高級訂製服時裝週的意大利設計師，而且熱愛電影，年輕時就夢想著為他口中的「銀幕佳人」設計服裝，當中包括1950年代的荷里活明星Lana Turner和茱地嘉蘭（Judy Garland）。他也曾為伊莉莎伯泰萊設計婚紗，也是許多奧斯卡獎得主的首選設計師。

圖為2012年9月20日，意大利時裝設計師華倫天奴（Valentino Garavani）抵達紐約林肯中心，參加2012年紐約市芭蕾舞團秋季晚會。（Reuters）

圖為2009年12月28日，意大利時裝設計師華倫天奴（Valentino Garavani）出席在維也納舉行的2010年新年音樂會（New Year's Concert 2010）新聞發布會上。（Reuters）

圖為2008年8月28日，意大利時裝設計師華倫天奴（Valentino Garavani）抵達威尼斯，出席美國導演Matt Tyrnauer執導的電影《Valentino: The Last Emperor》的首映式，並揮手致意。（Reuters）

此外，他也曾為前美國第一夫人積琪蓮·甘迺迪（Jackie Kennedy）設計服裝的設計師，但在2008年退休前出售了以個人名字命名的商業帝國。