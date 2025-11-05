「萬人迷」碧咸獲封爵士　查理斯三世親頒　家人齊支持獨欠大仔

英國衛報報道，當地時間11月4日，英國溫莎城堡舉行隆重授勳儀式，足球巨星碧咸（David Beckham）從英王查理斯三世（King Charles III）手中接過爵士勳章，正式晉身「爵士」(Sir) 之列。50歲的碧咸在儀式後難掩激動，表示這是「整個職業生涯中最自豪的時刻之一」。



受勳儀式由查理斯三世親自主持，遵循古老王室傳統。據王室觀察家指出，英王繼位後，授勳名單更傾向表彰在文化與體育領域具廣泛影響力的人物，旨在強化王室與英國社會，特別是年輕世代的連結。

碧咸一家總動員返回英國見證榮耀時刻。妻子Victoria優雅相伴，三名子女羅密歐（Romeo）、Cruz 與14歲女兒Harper亦全數到場。儘管長子布魯克林（Brooklyn）因個人事務未能出席，但碧咸父母亦有陪同出席，祖孫三代展現家族凝聚力。羅密歐亦有在社交網路上發文祝賀，稱父親「實至名歸」。

碧咸提到，查理斯對他那套由妻子維多利亞設計的西裝「印象深刻」。碧咸盛贊英王過往的優雅穿著給予了設計靈感，並笑稱：「他是我所認識穿著最優雅的男人，這些年來他啟發過我許多造型」。

碧咸球員時代戰績彪炳：為英格蘭隊出賽115場、六奪英超冠軍，並曾擔任國家隊隊長。退役後他持續發揮影響力，2003年，他已獲OBE勳章。自2005年起，他擔任聯合國兒童基金會親善大使，長期關注兒童權益。

另外，碧咸多年來低調支持多項慈善事業，包括捐助兒童醫院與推動殘疾運動，其社會貢獻遠超越足壇成就，此次晉封爵士，被視為對其跨界貢獻的終極肯定。