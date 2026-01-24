IMF總裁：AI將像海嘯衝擊勞工市場　年青人首當其衝

人工智能（AI）日新月異，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）1月23日警告，AI將會像海嘯般衝擊勞工市場，而且年青人可能最受影響。



《衛報》報道，格奧爾基耶娃23日在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）上發言，稱IMF的研究顯示，AI技術急速擴散後，對技術的需要會有巨大變化。

她指出，預計未來日子的發達經濟體，有60%的職位都受到AI影響，佔全球職位40%。這些職位一是增強，或是被淘汰或轉型，就好像勞工市場遭海嘯侵襲一樣。

圖為2026年1月23日，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）出席瑞士達沃斯世界經濟論壇。（Reuters）

格奧爾基耶娃稱，發達經濟體中，每10個職位就有一個被AI「增強」，有助加強這些勞工的薪金，為當地經濟帶來連串好處。

不過她同時警告，AI可能消滅不少傳統上由年青人擔任的入門工種，意味他們將更難找到較好的工作。而沒直接受AI改變工作的人士則面對遭壓榨的風險，指他們的生產力沒獲AI提升，導致薪酬可能減少。她預計中產人士將無可避免地受到影響。

IMP估計，勞工市場將因為AI而產生巨大變化，而且年青人可能最受影響。圖為韓國一個就業展覽。（Reuters）

格奧爾基耶娃提到，自己對AI的最大憂慮是監管不足，稱技術變化萬千，惟人類至今都不知道如何確保安全和包容。