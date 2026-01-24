英媒曝光英國首相施紀賢訪華代表團陣容　財相、多名企業代表在列

英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）將隨首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）下周訪問中國，此舉突顯英國在跨大西洋關係緊張之際，努力加強與中國的聯繫，以提振國內經濟。



路透社引述三名知情人士報道，李韻晴將隨施紀賢及企業界人士共同訪華，但她與商務大臣凱爾（Peter Kyle）的行程將與施紀賢有所不同。

2025年3月1日，英國倫敦，圖為英國財政大臣李韻晴出席援助烏克蘭貸款簽署儀式，她身邊分別是首相施紀賢（左）與訪英的烏克蘭總統澤連斯基。（Reuters）

知情人士還透露，隨施紀賢訪華的商務代表團將包括歐洲最大銀行滙豐銀行董事長納爾遜（Brendan Nelson，利伯特），預計包括阿斯利康、捷豹路虎在內的公司代表也將參與。

據路透社此前報道，施紀賢將在下周訪問北京，中英兩國將重啟「黃金時代」時期創立的一項商業對話機制，屆時多家企業高管將參與。目前，中英雙方尚未正式發布施紀賢訪華消息，但若成行，他將成為自2018年以來首位訪華的英國首相。

報道稱，英國希望透過加強對華經貿聯繫提振經濟，以兌現施紀賢改善民生、加大公共服務和經濟投資的承諾，但相關策略遭到部份英美政界人士的強烈批評。英國擬擴大對華出口的商品和服務，包括養老金、保險和財富管理等金融服務產品、豪華汽車和服裝，以及威士卡等。

2024年8月27日，英國倫敦議會廣場大笨鐘附近，英國國旗在風中飄揚。（Reuters）

本周，英國政府批准中國在倫敦市中心建設新大使館，駁回了部份政界人士的反對意見。反對者認為，新使館可能便利北京開展間諜活動。多名英中官員透露，施紀賢此次訪華行程，在很大程度上取決大使館項目是否獲得批准。

施紀賢上月表示，英國需要對中英關係採取「更為成熟」的策略，並指兩國關係多年來一直處於「忽冷忽熱」的狀態。

本文獲《聯合早報》授權轉載

