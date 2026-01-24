特朗普稱北約盟軍阿富汗戰爭遠離前線　英舉國憤怒　施紀賢批侮辱

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月22日受訪時再度質疑北約是否有意願保護美國，批評盟軍在阿富汗戰爭中遠離前線。他的言論引起一眾盟友的不滿，尤其是除美軍外陣亡人數最多的英國。英國各政治人物翌日隨即表達強烈不滿，首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）直斥特朗普的言倫具侮辱性質，並呼籲對方道歉。



美媒及路透社報道，特朗普22日接受霍士新聞（Fox News）採訪時發表該爭議言論，他認為美國從不需要北約，也從未真正對後者提出真正的要求。

然而，有持反對意見者會提出美國是唯一一個援引「北約第五條」的國家，而盟國也的確應美方要求參與阿富汗戰爭。對此，特朗普反駁道：「你知道，他們會說他們派了一些部隊到阿富汗......他們的確派了一些部隊—但他們都留在後方，遠離前線。」

報道指，特朗普的言論激怒了英國等北約盟友，因為美國在阿富汗損失的兵力雖遠超其他任何北約國家，但從相對數量上看，損失的兵力幾乎與美國一樣多。衝突中約有3500名北約士兵陣亡，其中2456人為美國人，457人為英國人。

對此，施紀賢23日形容特朗普的言論「侮辱」、「令人震驚」，稱不意外相關言論會對陣亡英軍士兵的親人造成傷害。

當被問及是否會要求特朗普道歉時，他表示：「如果我這樣說錯話或者用詞不當，我一定會道歉。」

2025年9月18日，英國艾爾斯伯里（Aylesbury），美國總統特朗普（Donald Trump）和英國首相施紀賢（Keir Starmer）舉行記者會，宣布兩國達成貿易協議。（Reuters）

英國自由民主黨魁戴維（Ed Davey）在社交媒體X發文，聲稱特朗普自己曾五次逃避美國兵役，批評其怎麼還敢質疑北約盟軍的犧牲。路透社引述政界人士稱，特朗普曾以腳部骨刺為由，逃避越戰時期的兵役。

另外，曾在阿富汗服役的英國哈里王子（Prince Harry）同日發聲明，稱北約部隊在阿富汗的犧牲值得尊重，又指他在當地結交了終生摯友，也失去了不少朋友。