施紀賢告訴特朗普：為格陵蘭向盟國加徵關稅是「錯誤」

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）對美國總統特朗普（Donald Trump）說，向反對美國接管格陵蘭島的盟友加徵關稅「是錯誤的」。



綜合英國廣播公司（BBC）和路透社報導，唐寧街10號說，施紀賢和特朗普星期天（1月18日）下午通電話，這是在特朗普宣佈將向反對美國接管格陵蘭島的八個歐洲國家加徵高達25%關稅後，英美兩國領導人首次通話。

施紀賢的發言人說，施紀賢先與丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）通電話，然後與特朗普通電話。

發言人說，施紀賢在所有通話中重申英國關於格陵蘭島問題的立場，表示維護格陵蘭島所處「高北地區」的安全是所有北約盟國的共同優先事項，事關歐洲-大西洋地區的整體利益。

施紀賢此前多次強調，格陵蘭島的未來必須由格陵蘭人民和丹麥人民決定。

近日，挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭宣佈向丹麥自治領地格陵蘭島派兵，參加由丹麥在格陵蘭島發起的「北極耐力」軍事演習。 特朗普1月17日在社交媒體上宣布，美國將從2月1日起，對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭八國所有輸美商品徵收10%的關稅。 從6月1日起，再調高至25%，直至美國達成「全面且徹底購買格陵蘭島」的協定。

美國總統特朗普（Donald Trump）2026年1月17日宣告2月起對歐洲8國加關稅，直至「美國得到格陵蘭」一事達協議為止。（Reuters）

面對特朗普發出的關稅威脅，歐洲八國18日早前發表聯合聲明稱，威脅加徵關稅破壞跨大西洋關係，有引發危險惡性循環的風險，八國將「團結協調」予以應對。

聲明說：「我們堅定同丹麥王國及格陵蘭島人民站在一起...... 我們願基於主權與領土完整原則進行對話。「八國將繼續以『團結、協調』的方式應對美國關稅威脅，我們堅定致力於維護自身主權」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

