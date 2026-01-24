日本擬提高入籍難度　居住年限延至十年　亦考慮要求申請人學日語

日本政府1月23日（周五）宣布一系列針對外國人的收緊政策計劃。包括擬提高入籍難度，將最低居住年限要求從目前的五年延長至至少十年；考慮強制要求外國居民在申請或續簽簽證時參加日語和社會制度課程；政府亦計劃加強簽證申請和續簽的審查，尤其針對那些有違法行為、拖欠稅款和醫療費用的申請人。



《日本時報》（The Japan Times）報道，目前外國人只需在日本連續居住至少五年即可入籍，該年限僅為永久居留權申請人所需居住年限的一半。一些議員認為，入籍作為賦予公民選舉權的途徑，其難度不應低於獲得永久居留權。

2025年7月23日，日本東京，行人在一間證券公司外的電子股票屏幕前等候過馬路，屏幕上顯示當日的日經平均指數。（Getty Images）

且如果持有永久居留權的外國人犯下違法行為，政府將考慮撤銷其永久居留權。相關指引正在制定中，處罰措施預計將於2027年4月生效。

此外，日本簽證費用將於2026財年上調。據執政自民黨內部討論，政府正考慮將簽證費從3000日圓（約150港元）提高到1.5萬日圓（約751港元），簽證續簽費則從6000日圓（約300港元）提高到4萬日圓（約2002港元）。

內閣官房長官木原稔在部長級會議上表示，「我們擬定這套政策方案，旨在回應民眾的焦慮與不公感。我們勾勒出基本方針，目標是打造一個讓日本國民與外國人都能感到安全安心的社會。」