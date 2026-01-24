日本孕婦慘死家中1屍2命　舊愛疑尋仇　將玩偶暗藏GPS上門行兇

日本茨城縣水戶市在2025年最後一天發生一宗兇殺案，31歲懷有身孕的美甲師小松本遙被發現陳屍在家中，而警方調查後，發現小松本遙在遇害前幾天，收到一隻玩偶，而正是這隻玩偶裏面被藏進了GPS定位器，追查後顯示就是小松的28歲前男友大內拓實所送，靠著GPS定位找到小松家，並上門狠心殺害。



美甲師慘死1屍2命！前男友追到家中下狠手

根據日本放送協會（NHK）等日媒報導，2025年12月31日跨年夜當天，住在茨城縣水戶市的美甲師小松本遙被回到家的丈夫發現倒臥血泊中沒了氣息，全身有數十處傷口與瘀青，頭部也有疑似遭鈍器毆打的傷痕，顱骨骨折，手臂上留下多處為保護腹中胎兒所形成的防禦性傷痕。

報導指出，死者家中財物都沒有被偷，房間也沒有被翻動過的跡象，警方認為可能是有人專為尋仇所為；警方於本月21日逮捕兇嫌，正是死者的前男友大内拓實。

2人在2024年分手，2025年5月間，大内拓實曾想聯繫女方，不過遭到封鎖，同年秋天時，大內也似乎不斷透過各種方式調查女方的住所；悲劇發生前4天，小松本遙曾以匿名方式致電水戶警察署，詢問關於遭前男友跟蹤騷擾的處理方式，但因匿名無法協助進一步處理。



送她愛的玩偶藏禍心！GPS定位曝住處

不過就在警方調查大內是怎麼找到死者住處時，發現小松本遙家中有一個玩偶，且裏面竟藏著能發送位置的GPS定位器，正是能向大內的手機發送位置資訊。

原來在案發前幾天，這個玩偶以包裹形式送至她娘家，收件人就是小松本遙。對方知道小松本遙的喜好，刻意挑選她喜歡的玩偶，她也不疑有他地帶回自己家中，於是就這樣曝光了住處。



值得注意的是，在2015至2017年期間，小松本遙因「人際糾紛」曾3度向警方求助，警方也強調當時已採取必要措施，沒想到如今仍無法阻止悲劇發生。

