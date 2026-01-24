日本暴雪持續　青森縣酸湯積雪4.2米　北海道零下28℃創入冬新低

日本多地迎來大雪。氣象部門表示，本週末還將有更多降雪，降雪高峰將持續到1月25日（周日），日本海沿岸部分地區的降雪量已遠超年平均水準。據《日本氣象協會》報道，截至24日上午11時，積雪最厚的地方是青森縣酸湯，積雪深度為4.19米，其次是新潟縣魚沼市西名，積雪深度為2.51米。



北海道內陸的占冠與陸別地區在1月24日清晨氣溫低至攝氏零下28.1度，創下日本這個冬季的最冷紀錄。

日本放送協會（NHK）1月24日報道，日本海沿岸部分地區的降雪量已超過年平均值的兩倍。

日本氣象協會預料大雪將持續到25日：

官員表示，25日凌晨前的24小時內，新潟縣和岐阜縣的降雪量可能高達80厘米，北陸和東北地區的降雪量可能高達70厘米。

他們表示交通可能中斷，並提醒民眾注意停電、雪崩和屋頂落雪等情況。當局建議駕駛員避免非必要出行。部分道路已出於安全考量而封閉。

而在富山縣高岡市，一架萬葉線路面電車24日早上10時左右懷疑因為積雪出軌，當時車上並沒有載客，事件中無人受傷。

青森縣酸湯和青森市都有厚厚的積雪：

+ 1

據報道，截至24日早上5時，新潟縣魚沼市西門市積雪厚度達2.48米，青森縣青森市積雪厚度達1.18米。