歐盟27國領袖急開會　意大利梅洛尼據報私下稱：對抗特朗普不明智

當地時間1月22日，歐盟27國領導人在布魯塞爾舉行緊急閉門峰會，討論如何應對美國。



23日，美國政客新聞網歐洲版（Politico EU）引述消息稱，會上，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）進行了辯護，試圖緩解跨大西洋緊張關係。

梅洛尼私下告訴歐盟領導人，反對特朗普是個壞主意。 報道如此寫道。

據四名消息人士透露，峰會期間，梅洛尼對歐盟各國領導人表示，與特朗普對抗並非明智之舉，因為歐洲在與美國的衝突中將損失慘重。他們獲准匿名透露領導人私下談話內容。

消息人士稱，梅洛尼敦促所有領導人保持冷靜，不要將特朗普視為「瘋狂或不可預測之人」。

Politico EU稱，有關梅洛尼介入調和的消息表明，相較於其他歐洲領導人，她希望採取更為謹慎的態度。

當地時間23日，梅洛尼在羅馬接待了德國總理默茨（Friedrich Merz），討論深化國防和工業合作。聯合記者會上，梅洛尼還稱，特朗普應該獲得諾貝爾和平獎。此外，兩人均堅稱，他們原本準備加入特朗普組建的所謂「和平委員會」，但因憲法阻礙而未果。

不過，峰會結束後，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，各國領導人本周汲取了一個教訓，即以「堅定」但「非升級」的方式面對特朗普是一種有效策略，應繼續堅持下去。

報道稱，歐盟領導人召開此次緊急峰會，是為了回應特朗普對歐洲八國發出的關稅威脅，這些國家反對他要求從丹麥手中奪取格陵蘭控制權。在此次會議上，跨大西洋關係危機成為主導議題。各國領導人共進晚餐，試圖規劃歐洲未來的對美戰略。

一直以來，歐洲對美國的欺凌照單全收，最多抱怨幾句，繼續「待美國如初戀」。

烏克蘭問題、集體安全、經貿監管、關稅、主權……過去一年裏，歐洲承受力似乎已經超載。終於，美國威脅「吞併」格陵蘭島並威脅加稅，給了歐洲「致命一擊」，擊碎各國最後一絲幻想。

報道提及，歐盟威脅若特朗普加征關稅將採取貿易等方式進行報復，且市場作出負面反應後，特朗普作出了讓步，改口承諾「不動武，不徵稅」，並表示希望在格陵蘭問題上達成友好協議。

但歐洲堅持認為，傷害已經造成，且裂痕太深。

「我們的美國夢死了，」一名來自歐洲國家的歐盟外交官說，「特朗普謀殺了它。」

多名歐洲外交官此前接受採訪時表示，他們感到「被背叛」。他們之中有些人曾在美國學習或工作，或曾宣導更緊密的跨大西洋關係，現在開始呼籲對美國「去風險」。

據報道，歐盟領導人決定下個月再次舉行會議，就如何適應以大國外交競爭為主導、國際法作用減弱的世界新秩序進行「戰略頭腦風暴」。

另一名消息人士表示：「我們的印象是，絕大多數歐洲領導人確實認為，過去幾周是一個轉捩點，歐洲應迅速在多個領域採取行動，以捍衛其核心利益。」

該人士指出，歐洲領導人「並不認為危機已經結束」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

